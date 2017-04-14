В России нашли новую интересную концепцию для выгораживания Дамаска

"Марчелло Феррада де Ноли, усыновленный в Швеции, - руководитель организации "Шведские врачи за права человека". Но прежде всего он - тот, кто обвиняет организацию "Белые каски" в имитации процедуры реанимации жертв сирийских бомбардировок и опровергает использование газа зарин в городке Хан-Шейхун", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"Выражаясь на телевизионном языке, можно сказать, что он входит в число идеальных "клиентов" российских телеканалов: представитель Запада, изобличающий измышления Запада и опосредованным образом подтверждающий тезисы Кремля. Лондон напрасно старается, обнаруживая использование Дамаском газа зарин, Москва выстраивает концепцию о "провокации", - говорится в статье.

"Белые каски" имитируют сцену так называемой реанимации", - заявил 8 марта кремлевский телеканал Russia Today. RT показал группу сирийских спасателей, производящих инъекцию в грудь уже погибшего ребенка, с тем чтобы шокировать общественное мнение. Что отразилось неделю спустя на трагедии в Хан-Шейхуне, когда министр иностранных дел Сергей Лавров назвал "Белые каски" жуликами", - передает корреспондент.

"Тезис о постановочных кадрах впервые появился на сайте Indicter, где размещены материалы организации "Шведские врачи за права человека" (SDFHR)", - говорится в статье. "Эти действия политизированы и не имеют ничего общего с оказанием неотложной помощи", - заявил Марчелло Феррара де Ноли телеканалу Russia Today. "В Швеции никто не слышал о Марчелло Феррара де Ноли. Он из тех людей, которых отыскивают российские СМИ и которые неизвестны здесь, так как их взгляды далеки от того, чтобы считаться серьезными", - поясняет журналист Берт Сюндстрём, специалист по России.

"В последние дни компетентность этого "доктора" не раз была транслирована российским телевидением, когда он делал заключение об отсутствии газа зарина в Хан-Шейхуне. Доказательством, объяснял он, подкрепляя свои слова видео, является то, что спасатели сами не использовали средства индивидуальной защиты и не носили ни перчатки, ни антибактериологические и противохимические костюмы. Между тем в распоряжении медиков была такая экипировка, поскольку врач когда-то видел, как они в ней позировали на снимках в социальных сетях", - сообщает журналист.

"Кроме того, вдохновитель "Блога профессора" Марчелло Ферра де Ноли энергично защищает Джулиана Ассанжа. В 2014 году он обвинял "украинскую хунту в истреблении безоружных жителей Донбасса" и "фашистов" Майдана в убийстве пророссийских активистов в Одессе, - комментирует Авриль. - В западном медийном остракизме, жертвой которого он себя считает, де Ноли видит доказательство того, что западные СМИ хотят скрыть "правду" о Сирии".