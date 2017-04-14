Мир Трампа способен менять цвета

"Мир президента Трампа определенно не похож на мир кандидата Трампа. Наверное, такова судьба предвыборных обещаний, с размаху высказанных неофитом, который делал ставку скорее на свой "инстинкт", чем на знание геополитических хитросплетений", - пишет корреспондент Le Figaro в Вашингтоне Филипп Жели.

"Непонятно, чего больше, простодушия или бахвальства, сквозит в манере, с которой Трамп декларирует, что отношения между США и Россией находятся на "исторически низком уровне". Поразительно для человека, который произвел сильное впечатление, заявив, что он желает установить конструктивное партнерство с Владимиром Путиным, и госсекретарь которого со скрипом осуществил свой первый визит в Москву", - говорится в статье.

"НАТО уже больше не устаревшая организация", - объявил американский президент, приписав себе заслугу возросшего инвестирования со стороны его членов в их собственную оборону и усиленное внимание к антитеррористической борьбе. Параллельно Китай, с которым была обещана торговая война, вдруг стал образцовым учеником в классе после уикэнда "позитивной алхимии", проведенного с президентом Си Цзиньпином в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, пишет автор.

"Некоторые видят в этом обнадеживающий знак возвращения к реальности под воздействием "трезвых" умов в правительстве, указывают на влиятельного зятя Джареда Кушнера и его коалицию генералов и предпринимателей - от Мэттиса до Макмастера и Тиллерсона. Неопределенность, которая витает над участью Стива Бэннона, популистского идеолога, потерявшего скорость, подтверждает процесс "нормализации" президентства Трампа", - продолжает Жели.

"Он не теоретик и смотрит на вещи под рациональным углом, - поясняет один ответственный сотрудник Белого дома. - Президент из числа тех, кто видит возможности там, где большинство других видят трудности". Его переменчивость оправдывается, прежде всего, выгодами, которые он надеется извлечь. Трамп -"главный переговорщик", и его основное обещание - чтобы американцы получили прибыль от наилучших "сделок", превосходящих все остальные, говорится в статье.

"Судя по всему, в плане альянсов и пробы сил при Трампе стрелка будет постоянно находиться в движении. По Сирии его администрация изложила как минимум пять различных позиций в течение трех последних недель. Вплоть до внезапного и неожиданного вооруженного вмешательства со стороны поборника принципа "Америка прежде всего", - комментирует Жели.

"Его сегодняшняя склонность держать Россию на расстоянии объясняется отчасти расследованиями, которые ведут ФБР и Конгресс по подозрению в тайной связи между его президентской кампанией и Кремлем, - полагает журналист. - Но там еще ничего не зафиксировано. "Отношения между США и Россией наладятся. В нужное время все опомнятся, и между нами будет прочный мир!" - написал Трамп в четверг в своем микроблоге в Twitter".