Супербомба: почему враги Америки боятся сверхмощной фугасной авиабомбы GBU-43/B

"Вооруженные силы Соединенных Штатов сбросили на сеть тоннелей террористической организации ИГИЛ* в Афганистане одну из крупнейших неядерных бомб. Эта бомба под названием "сверхмощная фугасная авиабомба GBU-43/В" была сброшена с самолета Lockheed Martin MC-130, принадлежащего командованию специальных операций ВВС США", - сообщает Дейв Маджумдар в National Interest, замечая, что ее еще называют "мать всех бомб".

"Пентагон не обнародовал никаких конкретных деталей об авиаударе, однако использование GBU-43 наводит на мысль об очень существенной сети тоннелей. GBU-43 имеет вес 22,6 тыс. фунтов, ее боевой заряд составляет 18,7 тыс. фунтов состава H6. Она представляет собой бомбу с инерционным наведением, курс которой корректируется с помощью GPS, как у боеприпасов серии JDAM. Когда GBU-43/B только разработали, она была самой мощной неядерной бомбой в истории, но с тех пор ее превзошли другие виды оружия", - говорится в статье.

Так, "российская авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВБПМ), хотя физически меньше GBU-43/B, имеет гораздо большую взрывную мощность, - поясняет автор. - Основанная на термобарических взрывчатых веществах, АВБПМ, которую иногда именуют "папа всех бомб", имеет разрушительную силу, эквивалентную примерно 88 тыс. фунтов тротила, что примерно в четыре раза больше разрушительной силы [GBU-43/B]. У российских бомб также в два раза больше радиус поражения".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.