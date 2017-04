14 апреля 2017 г. Сьюэлл Чан | The New York Times Европейский суд по правам человека осудил российские методы осады школы в Беслане в 2004 году "Согласно решению суда в четверг, российские власти проигнорировали предупреждения о готовящемся теракте и затем нарушили европейский закон о правах человека во время штурма школы, захваченной чеченскими боевиками в сентябре 2004 года, что привело к гибели свыше 330 заложников", - пишет The New York Times. "Решение, принятое Европейским судом по правам человека по делу, возбужденному родственниками жертв, равносильно острой критике того, как правительство президента Владимира Путина справилось с этим кризисом", - полагает автор статьи Сьюэлл Чан. Суд пришел к заключению, что власти получили "достаточно подробную информацию о планируемом в этом регионе теракте, связанном с образовательным учреждением", но не приняли достаточные меры, чтобы сорвать эти замыслы, не допустить переездов террористов в день атаки, защитить школу или предупредить общественность об угрозе, говорится в статье. "Кремль немедленно опроверг эти заключения", - отмечает газета. Силы безопасности были вооружены танками, ракетами, гранатометами, огнеметами и другим оружием. Суд пришел к выводу, что использование подобных летальных средств вооружения "увеличило число жертв среди заложников" и нарушило "право на жизнь", не сумев ограничить применение летальных вооружений до "абсолютно необходимого уровня". Суд также постановил, что командная система в ходе операции "пострадала от недостатка официального руководства, что привело к серьезным проблемам с принятием решений и координацией действий с другими принимавшими участие в операции агентствами", сообщает издание. Суд приговорил Россию к выплате 2,955 млн евро компенсации ущерба и 88 тыс. евро судебных расходов, пишет газета. Министерство юстиции России сообщило в своем заявлении, что оно подаст апелляцию. Автор отмечает, что суд выявил четыре "серьезных недостатка" в проводившемся ранее российском официальном расследовании событий в Беслане: 1. Не было проведено надлежащего изучения того, как погибли жертвы. Не были установлены точные причины смерти у одной трети жертв. 2. Следователи "не смогли должным образом обеспечить безопасность и зафиксировать другие улики до того, как место преступления было безвозвратно изменено в результате работ с участием крупной техники, сняв оцепление безопасности на следующий день после окончания спасательной операции". 3. Следствию не удалось надлежащим образом изучить применение летальных вооружений, не был составлен список примененного оружия и боеприпасов и не было отмечено, где, когда и кем они были использованы. 4. Следователи и суды "неоднократно отказывали заявителям в доступе к некоторым ключевым экспертным заключениям относительно применения силами безопасности летальных вооружений". Источник: The New York Times