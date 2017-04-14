"Большой взрыв" нового Дональда и опьянение военной силой

"Монстр весом в 10 тонн, способный сотрясать землю и засасывать воздух в радиусе 20 км от эпицентра взрыва, - сверхбомба, сброшенная по приказу Дональда Трампа на пещеры в Афганистане, ознаменовала неизбежную эскалацию войны Дональда, начавшейся пуском ракет по Сирии, - пишет Витторико Дзуккони в итальянской La Repubblica. - Ни один верховный главнокомандующий до него - ни Буш-младший, при котором была сделана "мать всех бомб", ни Обама - не осмеливался пустить ее в дело, потому что ее тактическая польза всегда была сомнительной, тогда как психологические и политические последствия такого разрушительного снаряда могли быть рискованными".

Однако, отмечает Дзуккони, "новый Трамп" - "генералиссимус, вдруг открывший для себя опьянение военной силой, тот самый, который откосил от армии благодаря искривлению кости в ступне, - не столь щепетилен, как его предшественники". По словам журналиста, он "пытается произвести максимальный эффект, приложив минимум усилий: этакий "большой взрыв", который представит его в глазах мира и американских избирателей крутым парнем, готовым на все".

"В контексте асимметричной войны глобальной сети террористов, сражающихся при помощи грузовиков, направленных в гущу прохожих, и берущих на себя ответственность за любое безумное нападение повсюду, MOAB - которую сразу же окрестили "матерью всех бомб" (Mother Of All Bombs), хотя официальное название Massive Ordnance Air Blast расшифровывается как "тяжелый боеприпас фугасного действия", - мало чем полезна, - говорится в статье. - Так же, как оказались бесполезными 59 крылатых ракет, обрушившихся на сирийскую авиабазу, - через считанные часы она снова заработала".

Какую еще ракету или бомбу Трамп применит для еще более шумного взрыва, для очередного показательного действия, прежде чем смирится с необходимостью прямого вмешательства - с военными на местах - возможно, против Пхеньяна? - задается вопросом автор. "Охваченный хаосом Афганистан не имеет могущественных святых покровителей, - говорится в статье. - А вот Северная Корея остается под крылом у Китая".

"Динамика эскалации, которой Трамп дал старт, требует, чтобы за каждым действием следовало еще более сенсационное действие, иначе блеф раскусят", - рассуждает Дзуккони. План Трампа как раз и состоит в том, чтобы вопросом о его следующем шаге задался его самый опасный враг, Ким Чен Ын, который готовит на завтра большой праздник в честь 150-летия со дня рождения деда-основателя корейской правящей династии. "Белый дом сбросил бомбу в афганскую пустоту в надежде достучаться до Северной Кореи, - подытоживает автор. - Потому что Трамп знает, что, помимо этой сверхбомбы, все, что ему осталось, - это атомная бомба".