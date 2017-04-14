Европейский суд по правам человека вынес вердикт в связи с действиями России в Беслане

В ходе спасательной операции по освобождению захваченных террористами заложников в бесланской школе в сентябре 2004 года погиб 331 человек, из них 186 детей. "Страсбургский вердикт - это победа в борьбе за правду. Но Москва хочет обжаловать решение судей ЕСПЧ", - пишет Sueddeutsche Zeitung.

Два дня террористы держали заложников - школьников и их родных, пришедших 1 сентября на праздничную линейку в связи с началом учебного года, - в спортивном зале школы. "Кровавая бойня началась 3 сентября: после взрыва одной из заложенных террористами бомб начался штурм здания школы", - говорится в статье.

"До сих пор неясно, что же там случилось на самом деле. Документы засекречены. Без ответа остаются главные вопросы: кто стоял за захватом заложников? Кто открыл стрельбу? Удалось ли некоторым террористам скрыться?" - пишет издание.

И даже вердикт, вынесенный ЕСПЧ, не поможет найти ответы на эти вопросы. Страсбургские судьи, передает автор публикации, присудили пострадавшим от теракта в Беслане компенсацию на общую сумму почти в 3 млн евро.

"Суд постановил, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека, согласно которой государство обязано защищать жизнь своих граждан. Россия, - признает издание, - оказалась перед трудным решением из-за жесткой позиции террористов. Однако, постановили судьи, в ходе штурма имело место "необоснованное" применение силы. Кроме того, в постановлении указывается на серьезные ошибки, допущенные в подготовке и в ходе операции".

"Решение Страсбургского суда - успех для жертв бесланского теракта и их родственников. Вот уже несколько лет они добиваются честного расследования. Некоторые из них объединились в организацию "Голос Беслана" и пытаются при помощи голодовок и протестов обратить внимание на тему бесланской трагедии. Их гнев обратился между тем против Кремля: в ходе памятных мероприятий в сентябре прошлого года было задержано несколько женщин. На них были футболки с надписью "Путин - палач Беслана", - сообщает издание.