Демонстративная дистанция

Все следят за хаотичной внешней политикой Трампа - у Путина при этом дела обстоят не лучше. Любая небольшая промежуточная победа в перспективе приближает Россию к изоляции, уверен корреспондент Tageszeitung Клаус-Хельге Донат.

До последнего момента у Путина не находилось времени на главу американского Госдепа Тиллерсона, которому он в 2013 году вручил орден Дружбы, - слишком напряженным в графике российского президента выдался День космонавтики, язвительно замечает автор статьи. "Ближе к вечеру Тиллерсон был принят президентом - традиционный для Кремля ритуал. Даже если обеим сторонам и удалось бы договориться о "начале конца" Асада, Путин не стал бы трезвонить об этом на каждом углу", - комментирует Донат.

"Сирия, - замечает он, - знаменует собой возвращение Путина на мировую арену почти равноправным с США игроком. Сирийская авантюра должна была способствовать преодолению международной изоляции, в которой Россия оказалась после незаконной аннексии Крыма. Путину способствовал успех: за Крымом последовала практически состоявшаяся оккупация востока Украины, а в Сирии он заполнил вакуум, который США заполнять не спешили. В прошлом году Кремль, возможно, даже поучаствовал посредством хакерских атак в президентских выборах в США".

И что в итоге? - спрашивает Донат. "Шеф Кремля, который вынужден делать вид, что у него есть дела поважнее, чем принимать у себя госсекретаря США? Президент, который после химической атаки опасается оказаться в Сирии не у дел? Член коалиции, союзники которого Иран и Асад пытаются расстроить его замыслы? Владимир Путин стал не просто заложником собственных амбиций, он превратился в придаток сомнительного режима", - говорится в статье.

"Сегодня успехи Путина еще выглядят как тактические промежуточные победы, но стратегически он добился для России исключительно прогрессирующей изоляции", - резюмирует журналист.