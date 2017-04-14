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14 апреля 2017 г.
14 апреля 2017 г.

Эдвард Мэлник, Лекси Финниган | Daily Telegraph

Эксклюзив: 6,6 млн фунтов, связанных со смертью адвоката Магнитского, "проследили до британского счета российской фирмы"

"Британское отделение фирмы, нанявшей ряд бывших агентов КГБ, получило миллионы фунтов, связанных со смертью видного адвоката, как явствует из судебных документов", - передают Эдвард Мэлник и Лекси Финниган в The Telegraph. - Более 6 млн фунтов из денег, находившихся в центре огромного мошенничества, которое расследовал Сергей Магнитский, предположительно прослежены до британского банковского счета компании "Ренессанс Капитал", у которой есть офис в Лондоне".

"Магнитский, проводивший расследование в интересах британских жертв этого мошенничества, был найден мертвым в российской тюрьме после того, что было названо британским правительством "зверским убийством", - говорится в статье.

"Теперь обнаружилось, что американское министерство юстиции проследило доходы от мошенничества до банковского счета в Борнмуте, принадлежащего Renaissance Capital Investment Management Ltd., - сообщают авторы. - Вчера вечером Доминик Рааб, бывший министр юстиции, призвал британские власти расследовать это дело. Он сказал: "Никто не хочет, чтобы Великобритания придавала таким кровавым деньгам видимость респектабельности".

"Разоблачение произошло на фоне нарастающей напряженности между Великобританией и США, с одной стороны, и Россией - с другой: министр иностранных дел Борис Джонсон настаивает на наложении санкций на Москву за поддержку Башара аль-Асада в Сирии", - говорится в статье.

"В феврале Палата общин приняла так называемую "поправку Магнитского", позволяющую правительству захватывать активы подозреваемых в нарушении прав человека. Правительство сказало, что действует после смерти Магнитского, адвоката британской инвестиционной фирмы Hermitage, ставшей жертвой мошенничества на 155 млн фунтов в России. Алексей Перепиличный, другой российский адвокат, тоже погиб, расследуя это дело", - указывают авторы.

"Прокуроры предполагают, что мошенничество, жертвой которого стала компания Hermitage, было совершено российской криминальной организацией, "включающей в себя коррумпированных российских чиновников", которые с тех пор "использовали широкий спектр инструментов по отмыванию денег, чтобы скрыть доходы от мошеннической схемы". "Вдохновителем" организации назван Дмитрий Клюев, судимый за мошенничество, в 2005 году идентифицированный судом как налоговый советник "Ренессанса".

Источник: Daily Telegraph


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