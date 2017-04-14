Дональд Трамп и война альтернативного факта

"Мир и раньше всегда сомневался, можно ли доверять США. Всерьез в последний раз - после ошибки с оружием массового поражений, которую мы допустили применительно к Ираку перед вторжением в эту страну в 2003 году, - пишет в издании Time бывший верховный главнокомандующий союзных сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис, - Однако сегодня мы прибыли в точку, в которой уровень доверия к нам ощущается как необыкновенно низкий. Это скажется на нашей способности строить коалиции и убеждать союзников и партнеров в том, что необходимо участвовать в наших миссиях, а нейтральные страны в том, что мы правы".

"Политическая кампания 2016 года, полная метания грязью и обзываний, за которой последовали расследования ФБР действий обеих сторон, привела к усугублению этого. Однако самый большой вред нанесла тенденция администрации Трампа, мягко говоря, свободно играть с фактами - от размеров толпы [на инаугурации Трампа] до полного успеха в Йемене и подслушивания Обамой", - говорится в статье.

"Перейдем к ракетным ударам по Сирии, которые были законным, пропорциональным и разумным ответом на вопиющее использование Асадом химического оружия. К сожалению, в некоторых частях света их интерпретируют в мрачном свете, и это "темное стекло" возникло за месяцы того, что можно по-доброму назвать замешательством и неточными выражениями, но что многие наблюдатели назвали альтернативными фактами", - сетует Ставридис.

"В конечном итоге, сдерживание - результат возможностей (которыми мы явно обладаем) и доверия, которому нанесен сильный вред. Можем ли мы восстановить утраченное?" - задает риторический вопрос автор.