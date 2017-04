14 апреля 2017 г. Редакция | The Times Шарапова: Почему ITF не сообщила мне, что это лекарство запрещено? "Мария Шарапова подвергла критике теннисное руководство за то, что оно не приняло достаточных мер, чтобы предупредить ее о том, что лекарство, за прием которого ее отстранили от соревнований, было запрещено", - сообщает The Times. В своем первом интервью после отстранения Шарапова сказала The Times, что она, в конечном счете, сама виновата в том, что провалила допинг-тест и "потеряла бдительность", но также возложила вину на Международную федерацию тенниса (ITF). В интервью она заявила, что руководство знало о том, что она принимала мельдоний во время участия в Кубке Федерации в ноябре 2015 года, когда он еще был разрешен. "Почему никто не подошел ко мне и не поговорил в частном порядке - только чиновник и спортсмен, - что решило бы проблему конфиденциальности, о которой они говорили позже?" - задается вопросом теннисистка. Источник: The Times