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14 апреля 2017 г.
14 апреля 2017 г.

Редакция | The Times

Шарапова: Почему ITF не сообщила мне, что это лекарство запрещено?

"Мария Шарапова подвергла критике теннисное руководство за то, что оно не приняло достаточных мер, чтобы предупредить ее о том, что лекарство, за прием которого ее отстранили от соревнований, было запрещено", - сообщает The Times.

В своем первом интервью после отстранения Шарапова сказала The Times, что она, в конечном счете, сама виновата в том, что провалила допинг-тест и "потеряла бдительность", но также возложила вину на Международную федерацию тенниса (ITF).

В интервью она заявила, что руководство знало о том, что она принимала мельдоний во время участия в Кубке Федерации в ноябре 2015 года, когда он еще был разрешен.

"Почему никто не подошел ко мне и не поговорил в частном порядке - только чиновник и спортсмен, - что решило бы проблему конфиденциальности, о которой они говорили позже?" - задается вопросом теннисистка.

Источник: The Times


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