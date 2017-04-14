Удар по Афганистану может укрепить позиции Трампа и послать сигнал Северной Корее

"Хотя президент Трамп сам не отдавал приказ о том, чтобы сбросить бомбу в 21 тыс. фунтов в Афганистане в четверг, он все же может укрепить за счет этого политические позиции", - пишут журналисты Дэвид Джексон и Том Ванден Брук в USA Today.

На вопрос о применении GBU-43, тяжелого боеприпаса фугасного действия (MOAB), в Афганистане через неделю после ракетного удара в Сирии Трамп ответил: "Я только наделяю полномочиями своих военных... Мы дали им абсолютные полномочия, и они их используют, и, честно говоря, именно поэтому они добиваются таких успехов в последнее время".

"Представители вооруженных сил утверждают, что президент дал военным широкий простор для маневров, чтобы бороться с терроризмом так, как они считают необходимым", - сообщает газета.

Атака в четверг может укрепить популярность Трампа, по крайней мере в краткосрочной перспективе, считают аналитики, хотя это также может увеличить опасения по поводу агрессивности президента.

Аналитики в сфере внешней политики давно отмечают, что Трампу нравится окружать себя военной символикой.

"Думаю, Трамп - такой человек, которому нравится демонстрировать визуальные символы, - говорит Гарри Казианис из неправительственного аналитического Center for the National Interest (Вашингтон). - Кажется, ему нравится посылать противникам многочисленные сигналы". Впрочем, добавил он, это не означает, что стоит ожидать атаки на Северную Корею: "Я считаю, что он пытается послать сигнал Северной Корее, что он настроен решительно, но вряд ли это значит нечто большее".

Бряцание оружием, внезапные удары в Сирии и Афганистане и возражения против ударов по Сирии со стороны таких стран, как Россия, вызвали опасения критиков, что Трамп может каким-то образом развязать "третью мировую войну", говорится далее.

Майкл Капуто, сотрудничавший с предвыборным штабом Трампа в прошлом году, полагает, что военные и ветераны "рады видеть главнокомандующего другого плана", и прогнозирует, что общественность тоже отреагирует позитивно. Опровергая опасения по поводу всеобщей войны, Капуто отметил, что "мы воюем с исламским терроризмом уже давно... Это не особенность только этого президента".

Трамп также посылает предупреждения противникам, считает Капуто. "Во-первых, когда он проводит "красную линию", она действительно "красная", - сказал он. - И, во-вторых, у нас есть оружие, которое может причинить весьма немалое беспокойство".