Многие пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ, умирают - американские врачи предлагают альтернативные методы

"В настоящий момент различные международные исследования ставят под сомнение пользу аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения пациентов с коронавирусом. В исследованиях подвергается критике то, что среди пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают больше людей, чем выживают", - сообщает немецкий журнал Focus.

"Пациентов с тяжелым течением Covid-19 часто подключают к аппаратам для искусственного дыхания. (...)Однако несколько международных исследований дают повод предположить, что именно эти аппараты не так эффективны в борьбе с Covid-19, как предполагалось. Так, в докладе из Лондона зафиксировано, что из 1053 пациентов, которым была произведена интубация, выжили только 355 человек (33,7%). Менее обширное исследование из эпицентра эпидемии в Китае, города Уханя, демонстрирует еще более мрачную картину: после интубации выжили лишь 3 из 22 пациентов (13,6%). Имеются также данные наблюдения за 18 пациентами в Сиэтле. На момент окончания наблюдения из них живыми оставались 9 человек - однако трое из них все еще не могли дышать самостоятельно", - передает издание.

"Таким образом, смертность коронавирусных пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, значительно выше смертности пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, но страдающих от других заболеваний. По данным новостного агентства Associated Press (AP), среди пациентов, подключаемых к аппаратам ИВЛ в связи с затрудненным дыханием независимо от наличия Covid-19, умирает 40-50% человек - то есть выживает от 50% до 60%".

"При этом врачи в Нью-Йорке заметили, что среди пациентов с Covid-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают до 80% человек. Поэтому многие медики выступают за использование альтернативных методов лечения, в частности, можно по-разному располагать тело пациента. Например, при положении пациента на животе лучше осуществляется вентиляция разных частей легких", - говорится в статье.

"Также подача кислорода через носовые катетеры или использование оксида азота могут облегчить кровоснабжение и доставить кислород к наименее поврежденным частям легких. "Мы предполагаем, что если нам удастся улучшить состояние пациентов без необходимости интубации, у них будет больше шансов на выздоровление", - сказал в интервью с AP врач скорой помощи Джозеф Хаббуш".

То, что интубация сопровождается рисками, не секрет. В частности она может приводить к травмам легких, а также попаданию в организм бактерий, что может вызывать воспаления. "Однако открытым остается вопрос о том, действительно ли аппараты ИВЛ отчасти виноваты в смерти пациентов с Covid-19 или же они, например, были настолько ослаблены сопутствующими заболеваниями или тяжелым течением болезни, что в любом случае почти не имели шансов выжить. Пока ни низкое число наблюдаемых пациентов, ни обстоятельства заболевания не позволяют сделать соответствующих выводов", - передает Focus.