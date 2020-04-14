Коронавирус, возможно, поражает нервную систему

"Уже известно, что возбудители SARS и MERS могут поражать нервную систему. Исследования показывают, что это происходит и в случае с новым коронавирусом. Возможным последствием является внезапная остановка дыхания", - сообщает немецкий журнал Focus.

"Заражение коронавирусом Sars-CoV-2 может проявлять себя не только высокой температурой, кашлем и затрудненным дыханием, но и вызывать неврологические симптомы. Таков результат исследования китайских ученых, проведенного на основе данных пациентов из Уханя, эпицентра пандемии, откуда вирус распространился по всему миру".

"Как сообщают медики в научном журнале JAMA Neurology, у трети обследованных ими 214 пациентов были выявлены признаки того, что вирус поразил нервную систему", - передает издание.

"Наиболее частыми симптомами были головокружение и головные боли, а также нарушения обоняния и вкуса. (...) Эти симптомы указывают на то, что задействован мозг, сказал инфекционист Бернд Зальцбергер из Университетской клиники Регенсбурга. "Но на данный момент проведено очень мало исследований мозга пациентов с коронавирусом. Здесь мы все еще блуждаем в потемках", - отметил он".

"Также и новое исследование из Уханя опирается только на анализ соответствующей медицинской документации, лабораторных анализах и радиологических исследованиях 214 пациентов с подтвержденным Covid-19".

"Как сообщает команда ученых под руководством невролога Линь Мао из Хуачжунского университета науки и технологии, у 78 пациентов (36,4%) наблюдались неврологические проявления, при этом они были тем более тяжелыми, чем тяжелее было само заболевание Covid-19", - говорится в статье.

"Наиболее часто медики наблюдали головокружение (36 пациентов, 16,8%) и головные боли (28 пациентов, 13,1%). У 12 пациентов (5,6%) были отмечены нарушения вкуса и у 11 пациентов (5,1%) нарушения обоняния. 6 пациентов (2,8%) перенесли инсульт".

В независимой редакционной статье к исследованию неврологи из Калифорнийского университета разделяют симптомы на специфические (потеря обоняния и вкуса, мышечная слабость и кровоизлияния в мозг) и неспецифические (головные боли, нарушения сознания, головокружение и приступы судорог). "Именно относительно неспецифических симптомов остается неясным, являются ли они проявлением заболевания или же частью системной воспалительной реакции у пациентов, у которых уже наблюдалось очень тяжелое течение болезни. Этот вопрос должен быть изучен в последующих исследованиях", - пишет Focus.

"В настоящий момент обсуждается, не может ли остановка дыхания быть результатом неврологических нарушений - например, при воспалении стволовой части головного мозга, регулирующей работу сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей".

"Авторы исследования считают важным, чтобы при соответствующих неврологических симптомах у пациентов врачи также брали в расчет заражение Covid-19, "чтобы избежать несвоевременного или ложного диагноза и воспрепятствовать дальнейшей передаче инфекции", - передает Focus.