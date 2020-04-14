Китай твердо намерен остаться фабрикой мира

"(...) Кризис в области здравоохранения в Китае стихает, но горизонт возрождающегося гиганта закрывают экономические тучи. Когда 8 апреля в Ухане, эпицентре эпидемии коронавируса, были сняты последние ограничения на передвижения, освободившие жителей, которые несколько недель просидели на карантине, в Пекине не ощущалось никакой уверенности в своем успехе. Си Цзиньпин, председательствовавший в этот день на очередном заседании постоянного комитета Политбюро, святая святых режима, говорил серьезным тоном и признал, что экономика сталкивается с "растущими трудностями", по данным официального информационного агентства "Синьхуа", - пишет Le Figaro.

"(...) COVID-19 представляет собой стратегическую проблему для лидеров Коммунистической партии, чьи взгляды устремлены на долгосрочную перспективу. Они опасаются того, что пандемия поставит под угрозу центральную роль Китая в мировой индустрии, которой удалось достичь благодаря четырем десятилетиям бурной глобализации, ознаменовавшейся массовой делокализацией производства со стороны крупных западных групп. Кризис обнажил зависимость глобальных производственных цепочек от азиатского гиганта, вызвав дебаты политиков и лидеров бизнеса в Европе и США", - отмечает автор статьи Себастьян Фалетти.

"Эпидемия высветила риск тех глобальных производственных цепочек, где доминирует Китай. Некоторые ключевые отрасли способны ускорить их разрыв, и это беспокоит режим, - считает независимый китайский политолог Чэнь Даоинь.

"(...) Пекин чувствует опасность. Правительство уже объявило о внутренней мобилизации и международной контратаке, - указывает журналист. "Китай должен обеспечить восстановление экономики, чтобы сохранить свой статус мирового центра производства. Речь идет о стратегической цели", - говорится в редакционной статье газеты The Global Times, контролируемой Коммунистической партией".

"(...) Китай мобилизуется для того, чтобы поддержать стабильное производство фармацевтических ингредиентов и обеспечить безопасность глобальных цепочек поставок", - заявило Министерство промышленности и информатизации 30 марта. На тот момент в Китае возобновилось 80% производства в этом секторе, насчитывающем 1500 компаний, - говорится в публикации. - Срединная империя является крупнейшим в мире производителем и экспортером витаминов, антибиотиков, жаропонижающих и анальгетиков, противоинфекционных средств и кортикостероидов, представляющих собой более 50% международного рынка, по данным агентства "Синьхуа".

"Подобное господство ставит страну в сильное положение для того, чтобы противостоять попыткам Запада добиться независимости. Развитие пандемии работает в пользу Китая, правда, в краткосрочной перспективе. Решение Индии, основного конкурента Китая и крупнейшего в мире производителя дженериков, ограничить экспорт 26 действующих веществ из-за страха возникновения дефицита, посеяло панику среди европейских и американских импортеров в начале марта, однако снова подтвердило главенствующую роль Пекина", - пишет Le Figaro.

"Потому что большинство действующих веществ в Нью-Дели поставляет Китай, включая те, что необходимы для производства гидроксихлорохина, который Дональд Трамп хочет массированно импортировать для того, чтобы остановить COVID-19, - поясняет Фалетти. "Мы можем увеличить темп производства в зависимости от спроса со стороны мировых рынков", - заявил заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь. По мнению агентства "Синьхуа", китайские производители выигрывают от погони за лекарствами, но в конечном итоге они могут пострадать, если в условиях глобального спада мировая фармацевтическая промышленность замедлит свой рост".