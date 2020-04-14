Перенос производства из-за коронавируса является вызовом для фармацевтической промышленности

"В условиях нынешнего кризиса фармацевтические компании больше, чем когда-либо, стали задумываться о необходимости переноса производства, особенно так называемых "основных" лекарств", - пишет журналист Le Figaro Себастьян Фалетти.

" (...) Укрепление независимости здравоохранения станет одним из ключевых элементов выхода из кризиса и осмысления будущего мира", - считает Фредерик Колле, президент объединения французских фармацевтических компаний Leem.

"Остановка китайских фабрик на несколько недель вызвала настоящее оцепенение. Но не только. В течение месяца индийские власти, в свою очередь опасаясь дефицита, запретили экспорт 26 действующих веществ, включая парацетамол и гидроксихлорохин", - говорится в статье

"Когда страна резко закрывает свои границы, это, естественно, вызывает вопросы", - заявляет Мишель Жоли, президент французского филиала лаборатории Gilead.

"Сегодня это заставляет всех игроков разрабатывать различные пандемические, макроэкономические и геополитические сценарии на будущее, - поясняет Оливье Вержба, специалист по здравоохранению в международной консалтинговой компании BCG. - Мы не можем исключать протекционистские реакции".

"Уже в течение трех или четырех лет некоторые европейские и американские производители стали задумываться о "возвращении", - отмечает издание. "К нам обращаются многие фармацевтические лаборатории, как инновационные, так и универсальные, чтобы перенести производство, и мы перезапускаем линии, - рассказывает Давид Симонне, генеральный директор компании по тонкому органическому синтезу Axyntis, которая владеет пятью заводами во Франции. - Такой спрос касается десятка продуктов. Коронавирус лишь ускорил это явление".

"Такая тенденция началась из-за все большего числа случаев заражения и загрязнения подрядных производств в Азии, а также из-за торговой война между Китаем и Соединенными Штатами. Тем более что в Срединной империи произошло повышение заработной платы, и разрыв в ценах между Европой и Китаем сократился. Теперь он составляет всего от 5% до 15%", - указывает автор статьи.

"Такие фармацевтические компании, как Sanofi, которая производит 70% действующих веществ для своих лекарственных средств, решили сохранить большую часть своего производства в Европе", - говорится в публикации.

"(...) Полный перенос производства представляется иллюзорным, - считает Оливье Вержба, - потому что на восстановление производственной базы уходит несколько десятилетий и сегодня в азиатских странах есть реальные технологические секреты производства".

"Приоритет следует отдавать так называемым "основным" лекарствам, которые жизненно важны для пациентов и не имеют терапевтической альтернативы, - указывает Le Figaro. "Прежде всего, я cчитаю реальной диверсификацию источников поставок, то есть возможность рассчитывать на второго или даже третьего поставщика в случае какого-либо инцидента", - заявляет Мишель Жоли. - Надо расширять деловое партнерство, чтобы иметь производственные линии в нескольких регионах мира".

"(...) Однако перенос производства обещает стать нелегким. Во Франции имеется более 60 предприятий по производству действующих веществ по сравнению с несколькими тысячами в Китае и Индии, - комментирует Фалетти. - Кроме того, перенос производства действующего вещества от одного поставщика к другому требует времени, и существуют серьезные нормативные ограничения. Только для получения сертификата потребуется почти два года. Между тем, на производственных площадках в Европе имеются необходимые резервы емкости. "Мы могли бы увеличить производство на 50%, инвестируя в новые реакторы и запуская новые линии", - утверждает Давид Симонне.