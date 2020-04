Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 14 апреля 2020 г. 14 апреля 2020 г. Уильям Броуд | The New York Times Долгая война Путина против американской науки "Десятилетие дезинформации в области здравоохранения, проводимой российским президентом Владимиром Путиным, привело к путанице, посеяло широкомасштабное смятение, нанесло ущерб основным учреждениям и способствовало распространению смертельных заболеваний", - утверждает американская газета The New York Times. "3 февраля, вскоре после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, малоизвестный аккаунт в Twitter в Москве начала ретвитить американский блог. В нем говорилось, что патоген является бактериологическим оружием, предназначенным для того, чтобы делать людей недееспособными и убивать их. В заголовке доказательства назывались "неопровержимыми", хотя ведущие ученые уже опровергли это утверждение и объявили новый вирус естественным", - пишет издание. "По мере того как пандемия распространяется по всему земному шару, она сопровождается опасным потоком ложной информации - "инфодемией", по данным ВОЗ. Аналитики утверждают, что президент России Владимир Путин Путин сыграл важную роль в распространении ложной информации в рамках его более широких усилий по дискредитации Запада и уничтожению его врагов изнутри", - пишет газета. "(...) Расследование The New York Times, включающее множество интервью, а также обзор научных статей, новостных сообщений, российских документов, твитов и телешоу, показало, что Путин распространяет дезинформацию по вопросам личного здоровья на протяжении более чем десятилетия", - утверждает издание. "Его агенты неоднократно выдвигали и распространяли идею о том, что за вирусными эпидемиями - включая вспышки гриппа, Эболы, а теперь и коронавируса - стоят американские ученые. Дезинформаторы также пытались подорвать веру в безопасность вакцин, триумф общественного здравоохранения, который сам Путин пропагандирует дома. Цель Москвы, говорят эксперты - изобразить американских чиновников теми, кто преуменьшает сигналы тревоги, связанные со здоровьем, и тем самым создают серьезную угрозу общественной безопасности", - говорится в публикации. "Все направлено на то, чтобы посеять недоверие к государственным институтам", - заявил в интервью Питер Померанцев, автор книги "Ничто не правда и все возможно" о дезинформации Кремля, которая вышла в 2014 году. "Российский президент вел свою долгую кампанию с помощью открытых СМИ, тайных троллей и теневых блогов, которые регулярно обвиняют американских чиновников в области здравоохранении в том, что они покрывают мошенничество. В последнее время новая скрытность и изощренность привели к тому, что его работу труднее увидеть и отследить и противодействовать ей, - уверяет The New York Times. - Даже при этом Государственный департамент США недавно обвинил Россию в использовании тысяч аккаунтов в социальных сетях для распространения дезинформации о коронавирусе, включая теорию заговора о том, что эту смертельную пандемию спровоцировали Соединенные Штаты". "Аудитория Кремля для открытой дезинформации удивительно велика. Видео RT, российской глобальной телевизионной сети, выложенное на YouTube, в среднем набирает 1 млн просмотров в сутки, это "самый высокий показатель среди новостных источников", согласно докладу разведки США (...)", - сообщается в статье. "Поскольку общественный интерес к здоровью и долголетию возрастает, дезинформация по вопросам здоровья может оказать непропорционально большое социальное воздействие. Эксперты опасаются, что она усилит общественный цинизм, который подрывает влияние Вашингтона, а также основополагающую демократическую ценность - полагаться на наглядные факты в качестве основы для принятия решений. "Аккумуляция этих операций в течение длительного периода времени приведет к серьезным политическим последствиям", - подчеркивает Ладислав Биттман, бывший специалист по дезинформации советского блока, поясняя мотивы долгой игры Кремля". "Сандра Куинн, профессор общественного здравоохранения в Университете штата Мэриленд, которая более пяти лет следит за путинским распространением страхов в отношении вакцин, говорит, что российский президент опирается на старую схему. "Разница сейчас заключается в скорости, с которой она распространяется, в очернении институтов, на которые мы полагаемся, чтобы понять правду, - сказала она в интервью. - Я думаю, что мы находимся на опасной территории". "(...) Будучи молодым человеком, Путин служил в КГБ, главном разведывательном агентстве Советского Союза, с 1975 по 1991 год. Он работал в иностранной разведке, которая требовала от своих офицеров тратить четверть своего времени на разработку и реализацию планов по распространению дезинформации. Чего достиг Путин, неясно. Но публичные данные показывают, что он дослужился до звания подполковника и что его 16-летний срок службы совпал с крупной операцией КГБ по отвлечению внимания от секретного российского арсенала биологического оружия, который страна наработала в нарушение договора, подписанного с США в 1972 году. Кампания КГБ, в ходе которой смертельный вирус, вызывающий СПИД, представляется как расовое оружие, разработанное американскими военными для уничтожения чернокожих граждан, была чрезвычайно успешной (...)", - напоминает газета. "Как российский президент и премьер-министр, Путин принял и расширил эту схему, связывая любую естественную вспышку с двуличностью американцев (...)", - пишет издание, указывая, что сначала основным распространителем фейковых новостей была Russia Today, позже переименованная в RT. "(...) В начале 2009 года по земному шару распространился особо вирулентный грипп H1N1, в результате которого погибли тысячи людей. В том же году сеть транслировала конспирологические взгляды Уэйна Мэдсена, (...) которого канал называл журналистом-расследователем. Как минимум в 9 передачах и текстовых выпусках Мэдсен характеризовал смертельный микроб как полученный биоинженерными методами (...)", - передает издание. "В 2012 году Путин добавил военных в свой информационный арсенал. Назначенный им глава российских вооруженных сил, генерал Валерий Герасимов, изложил новую доктрину войны, в которой подчеркивалась роль публичного распространения информации как средства разжигания иностранного инакомыслия. В том же году теневая группа троллей из Санкт-Петербурга начала использовать Facebook, Twitter и Instagram, чтобы палить по миллионам американцев "информационным мусором". Цель заключалась в усилении социальной поляризации и нанесении ущерба репутации федеральных агентств", - говорится в статье. "Большая возможность возникла в 2014 году, когда по Западной Африке прокатилась Эбола. Это была самая страшная вспышка геморрагической лихорадки, в результате которой погибло более 10 тыс. человек. В галерее RT предполагаемых преступников снова оказались американские военные. Сеть представила обвинение Сирила Бродерика, бывшего фитопатолога, который заявил в одной из либерийских газет, что вспышка является американским заговором с целью превращения африканцев в подопытных кроликов для испытания биологического оружия, и в качестве подтверждающих доказательств привел обвинения, связанные со СПИДом. Ведущий RT отметил, что Соединенные Штаты тратят сотни миллионов долларов на помощь жертвам Эболы в Африке, но добавил: "Но с помощью денег доверие мира не вернешь". "Тролли из Санкт-Петербурга распространили это утверждение в Twitter. Смертельный вирус "создан правительством", говорится в одном твите. Другая серия твитов называет микроорганизм "просто обычным биологическим оружием". Эта идея нашла свою аудиторию. Исполнитель хип-хопа Крис Браун повторил это в 2014 году, сказав своим 13 миллионам подписчиков в Twitter: "Я думаю, что эта эпидемия Эболы является формой контроля над населением". "(...) Путинская кампания дезинформации в области здравоохранения теперь стала глобальным предприятием с творческой энергией "комнаты смеха" и способностью наносить удары где угодно. Следующей целью были Центры по контролю и профилактике заболеваний, ведущее агентство общественного здравоохранения США. В конце 2014 года множество фейковых новостей ложно утверждало, что жертву Эболы из Либерии привезли в Атланту, что вызвало локальную вспышку", - пишет газета, указывая на ролик на YouTube, который якобы запечатлел сотрудников Центров по контролю заболеваний в защитных костюмах, тайно встречающих и перевозящих пациента (...)". "(...) По мере того как Кремль становился все увереннее, он начал просто перерабатывать старые истории, а не ждать появления новых эпидемий. В 2017 году российские тролли использовали Twitter, чтобы дать новую жизнь лжи о СПИДе. На этот раз предполагаемым преступником был доктор Роберт Галло, ученый, который в 1984 году фактически помог обнаружить вирус, вызывающий СПИД. В твиттах приводились ложные цитаты, в которых он якобы говорил, что разработал патоген, чтобы сократить человеческое население. Тролли цитировали сайт World Truth. Видео, в котором атаковали доктора Галло, набрало почти 4 млн просмотров", - напоминает газета. (...) "В России Путин был убежденным сторонником вакцин", - пишет The New York Times, приводя высказывания президента на эту тему. "(...) В то же время Путин приложил немало усилий, чтобы побудить американцев считать прививки опасными, а федеральных чиновников здравоохранения США - злонамеренными. Постоянной темой этой кампании против вакцин является угроза аутизма, хотя Центры по контролю и профилактике заболеваний неоднократно исключали возможность того, что прививки приводят к аутизму, так же, как многие ученые и ведущие журналы. Тем не менее, ложный нарратив распространялся российскими троллями и СМИ. Кроме того, дезинформация была нацеплена и на то, чтобы предположить вовлеченность Центров по контролю заболеваний в сокрытии. В течение многих лет твиты, происходящие из Санкт-Петербурга, утверждали, что агентство здравоохранения запугивало осведомителя, чтобы скрыть доказательства того, что вакцины вызывают аутизм, особенно у детей-афроамериканцев мужского пола. Медицинские эксперты опровергли это обвинение, но оно вызвало резонанс", - указывает газета. "(...) Дезинформационный блиц Путина совпал с падением уровня вакцинации среди детей в США и ростом числа случаев кори, которая когда-то считалась побежденной. Вирус кори, особенно у младенцев и детей младшего возраста, может вызывать лихорадку и повреждение головного мозга. В прошлом году, по данным Центров по контролю заболеваний, в США было зарегистрировано 1282 новых случая - рекорд за последние десятилетия; из них 128 повлекли госпитализацию, а 61 - серьезные осложнения, такими как пневмония и энцефалит", - констатирует автор публикации. (...) "Новый бренд дезинформации более тонкий, чем предыдущий. Доктор Даррен Линвилл, эксперт Клемсонского университета, профессор коммуникаций, который изучил миллионы постов троллей, и его коллега Патрик Уоррен утверждают, что новая методология Путина стремится не столько создавать, сколько курировать - ретвитить и усиливать существующую американскую какофонию, повышая уровень смятения и расколов по партийным признакам. Большая часть дезинформации "прячется на видном месте". Но другие элементы воплощают в себе новую изощренность, которая усложняет для технологических компаний обнаружение вмешательства России или любой другой страны. Эксперты говорят, что российские тролли могут даже платить американцам за публикацию дезинформации от своего имени, чтобы лучше скрыть свои "цифровые отпечатки пальцев", - передает газета. "5 марта Леа Габриель, глава Центра глобального взаимодействия Госдепартамента, который стремится выявлять и бороться с дезинформацией, заявила на слушаниях в Сенате, что Москва отреагировала на вспышку коронавируса как на новую возможность сеять хаос и раскол - "воспользоваться кризисом в области здравоохранения", когда люди напуганы". "Была задействована вся экосистема российской дезинформации", - сообщила она. (...) "RT America отклонила обвинения Госдепартамента, которые были впервые предъявлены в феврале, назвав их "слабо детализированными", - подчеркивает The New York Times. - В своих мартовских показаниях Габриель заявила, что ее центр преднамеренно не обнародовал детали и примеры дезинформации, чтобы противники не могли расшифровать их "методы работы", предположительно, в попытке помешать контрмерам. Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что МИД решительно отверг обвинения Госдепартамента. Этот ответ повторяет железное правило дезинформации. Как говорит в видеоинтервью The New York Times Олег Калугин, бывший генерал КГБ, "Отрицать, отрицать, отрицать - даже если правда очевидна". "(...) Путин распространял ложные и тревожные нарративы о здравоохранении не только о патогенах и вакцинах, но также о радиоволнах, биоинженерных генах, промышленных химикатах и других неотъемлемых элементах современной жизни. Запутанные темы часто бросают вызов общественному пониманию, что делает их идеальными кандидатами для того, чтобы сеять путаницу в отношении того, что безопасно и опасно. Аналитики видят в этом не только подорвать американских чиновников, но и сделать нечто более фундаментальное: нанести ущерб американской науке, являющейся основой национального процветания. Американские исследователи получили более 100 Нобелевских премий с 2000 года, а россияне - 5. Географически Россия является крупнейшей страной в мире, но ее экономика меньше, чем у Италии. Как сказал доктор Куинн из Университета Мэриленда, залпы Путина направлены на "институты, на которые мы полагаемся, чтобы понять правду", - заключает The New York Times. Источник: The New York Times



