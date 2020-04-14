Следующая пандемия придет из Европы?

"Коронавирус передался человеку на одном из китайских рынков животных. Но насколько опасны возбудители, переносчиками которых являются дикие животные Европы, например, зайцы и кабаны?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Люди, употребляющие в пищу летучих мышей. Убитые ящерицы для традиционной медицины. Дикие кошки, змеи и другие странности на рынках: многим в последние недели становилось жутко, когда речь шла о причине пандемии коронавируса. (...) Но и в Европе и, конечно, в Германии на диких животных охотятся, их убивают и употребляют в пищу. Некоторых из них, например, косуль, даже разводят на фермах. И так же, как пойманная ящерица в Юго-Восточной Азии может передать новые вирусы человеку, так и в организме кабанов, зайцев и других распространенных в Центральной Европе животных могут таиться так называемые зоонозы, то есть микроорганизмы, которые могут перейти к человеку", - отмечает издание.

Хотя коронавирусы и встречаются в Европе, например, у свиней и кошек, по данным Института Фридриха Леффлера, специализирующегося на эпидемиях животных, они не представляют опасности для человека. Однако есть достаточно длинный список других вирусов, бактерий и паразитов, которые могут вызвать у человека заболевания после контакта с мясом диких животных.

"Так, европейские олени, косули, кабаны и зайцы могут быть переносчиками гепатита Е, одной из наиболее частых в мире причин острого вирусного воспаления печени. Смертность от этого заболевания может достигать 4%, люди могут заражать друг друга. Впрочем, это происходит не воздушно-капельным путем, а в результате контакта - или с зараженным, не до конца приготовленным мясом, или в результате непосредственного контакта с человеком. В прошлом году Институт Роберта Коха получил сообщения о более 3,7 тыс. случаев этого заболевания", - говорится в статье.

"К тому же существуют опасные вирусные заболевания, вызываемые, например, возбудителем бешенства, рабивирусом, который не исчез и в Европе и может встречаться в организме летучих мышей, енотов, барсуков или лис. (...) Смертность от заболевания составляет почти 100%. В Европе от бешенства ежегодно умирает несколько сотен человек. Остается опасным и хантавирус: вирус, который главным образом передается от миловидной лесной полевки, ежегодно вызывает десятки заболеваний и в Германии. В организм человека вирус очень часто попадает вместе с мелкодисперсной пылью в воздухе", - говорится в статье.

"Коронакризис может, однако, дать вторую жизнь живущему рядом с человеком и тем не менее дикому грызуну и переносимым им заболеваниям. Как сообщает BBC, в городе Новый Орлеан на юге США на улицах встречается все больше крыс. Они страдают от пандемии, так как рестораны закрыты и в мусоре больше нет еды. (...) Наряду с хантавирусами они переносят более 50 других возбудителей (...)", - указывает издание.

"Впрочем, то, что зоонозов наподобие Sars-CoV-2 можно было бы избежать, если бы в Китае были другие пищевые привычки, остается иллюзией. В любом случае наибольшая опасность таится в Европе и других регионах, где осуществляется массовое разведение сельскохозяйственных животных для удовлетворения мировой потребности в мясе. Свиной, птичий грипп, - в списке эпидемиологов на протяжении многих лет находятся несколько кандидатов".

"То, что сейчас мир поверг в кризис коронавирус, произошло лишь по воле случая. В следующий раз пандемию может вызвать совсем другой возбудитель. Возможно, он действительно будет обнаружен у европейских диких животных. Проблема будет той же, что и в этот раз: о нем никто не узнает до того момента, как он появится", - резюмирует Süddeutsche Zeitung.