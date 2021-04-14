Как во времена холодной войны

"В последнее время российские спецслужбы привлекали к себе внимание в основном кибератаками. Но и методы времен холодной войны используются ими до сих пор - например, агентская радиосвязь", - говорится на сайте новостной передачи Tagesschau немецкого телеканала ARD.

"Говорят, они регулярно встречались на парковке торгового центра на юге Рима - заместитель военного атташе российского посольства и его предполагаемый информатор, капитан фрегата ВМС Италии. Сообщается, что итальянец фотографировал секретные документы НАТО в своем офисе, а затем продал россиянину карту памяти своего смартфона", - передают журналисты Флориан Фладе и Георг Масколо.

30 марта полиция арестовала россиянина и итальянца. "Карта памяти была изъята, и на ней была обнаружена 181 фотография документов, многие из которых были засекречены. Полиция также обнаружила 5 тыс. евро, которые итальянский офицер, вероятно, получил за разглашение информации", - говорится в статье.

"Этот новый случай в Италии проливает свет на шпионскую деятельность России в Европе. И дает понять, что московские спецслужбы пытаются добыть конфиденциальную информацию вовсе не только с помощью хакерских атак. Они до сих пор полагаются на тактику шпионажа холодной войны, (...) используя среди прочего и агентскую радиосвязь", - пишет издание.

"Эта старинная технология передачи закодированных слов с помощью коротких волн является наследием холодной войны. Она существует и сегодня, хотя и в несколько модернизированной форме. Радио по-прежнему является эффективным и достаточно безопасным каналом связи. Местоположение отправителя радиосигналов можно определить достаточно точно. Однако определить, кому именно предназначены закодированные сообщения, невозможно, ведь принять их может, в сущности, любой человек. Об агентской радиосвязи напомнил недавний случай в Австрии. Мартин М., полковник армии в отставке из Зальцбурга, на протяжении 25 лет передавал секретную информацию российской военной разведке ГРУ и получил за это 280 тыс. евро".

"В ходе расследования австрийская контрразведка обнаружила необычную находку: небольшой, довольно неприметный чемодан. В нем была встроена электроника, которая на первый взгляд казалась довольно устаревшей. С помощью этого чемоданного компьютера Мартин М. мог устанавливать связь с российским военным спутником "Стрела-3", получать и отправлять зашифрованные сообщения. К тому же у шпиона был найден список с точным временем, когда спутник, совершая оборот вокруг Земли, находился над Австрией", - повествует издание.

"Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) совместно с федеральной полицией по сей день отслеживает радиосигналы из Москвы. Но, в отличие от прошлых лет, теперь они представляют собой не серии чисел, зачитываемые в определенное время загадочным голосом, - сегодня сигналы поступают в виде импульсов, которые затем можно расшифровать с помощью кода. В контрразведывательном подразделении Ведомства по охране Конституции уверены, что в стране до сих пор есть те, кто получают приказы по радиосвязи. "Наверное, это скорее шпионы старой школы", - говорит один опытный сотрудник разведки".

"Как, например, чета шпионов Аншлаг: В октябре 2011 года спецподразделение полиции GSG 9 взяло штурмом дом в Марбурге, Гессен, и арестовала мужчину и женщину. Пожалуй, это был самый громкий случай шпионажа в Германии со времен окончания холодной войны. Андреас и Хайдрун Аншлаг были русскими шпионами. В конце 1980-х годов их заслали в ФРГ, где они выдавали себя за австрийцев, родившихся и выросших якобы в Южной Америке, но на самом деле они были высококвалифицированными шпионами советского КГБ, позже работавшими на новую российскую службу внешней разведки СВР", - говорится в статье.

"Супруги Аншлаг получали приказы от своих заказчиков в России не по зашифрованным электронным письмам или в чатах, а, в первую очередь, по агентскому радио. Когда полиция ворвалась в дом шпионов, Хайдрун Аншлаг как раз сидела за своим компьютером, который был подключен к коротковолновому радиоприемнику. Когда ее арестовывали, она все еще пыталась раздавить устройство".

Супруги Аншлаг были приговорены к нескольким годам заключения, но вышли на свободу досрочно. "Из тюрьмы их встречали сотрудники российского консульства в Бонне. Получив новые паспорта, они улетели в Россию, где, как говорят, занимались обучением шпионов", - пишет ARD.