Россия приостанавливает перелеты в Турцию

"Резким ростом числа заражений коронавирусом оправдывает Москва приостановку чартерных рейсов в Турцию. Но некоторые считают, что это лишь предлог", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Велика была радость от первого в этом году международного прямого рейса в Бодруме. Пожарная бригада аэропорта города-курорта на юго-западе Турции приветствовала туристов водным салютом, а глава аэропорта Иклал Каяоглу организовал торжественную встречу 210 пассажиров, прибывших из Москвы: "Мы рады видеть здесь российских туристов. Мы надеемся, что в этом году российских туристов станет больше".

"Это было в воскресенье, - повествует издание. - Днем позже российское правительство отменило все чартерные рейсы из России в Турцию до 1 июня - это новый удар по туристическому сектору Турции, который сильно зависит от России".

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объяснила запрет перелетов ростом числа заражений коронавирусом в Турции. В последние недели заболеваемость Covid-19 действительно достигала там новых рекордных значений, пишет издание.

"И все же, возможно, коронавирус стал для Москвы лишь предлогом для запрета чартерных рейсов, - отмечает журналист Андреас Мим. - "Это наказание за поддержку Эрдоганом Украины в конфликте с Россией и за поставку беспилотников. Уверен, коронавирус тут ни при чем", - написал в "Твиттере" известный аналитик Тимоти Эш, специализирующийся на Турции и Восточной Европе".

"Лишь в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимал в Стамбуле своего украинского коллегу Владимира Зеленского и пообещал ему поддержку - в том числе и военную. (...)Поддержка Эрдоганом Украины не могла понравиться президенту России Владимиру Путину, поэтому запрет на полеты, как минимум, намекает на санкцию. Такое происходит не в первый раз. После того, как в ноябре 2015 года Турция сбила российский военный самолет, что повлекло за собой политический ледниковый период, Россия приостановила все чартерные рейсы в соседскую южную страну до середины 2016 года. Это нанесло сильный удар по туристической индустрии Турции, но, конечно, и по российским туристам, которые ценят Турцию как место отдыха с ее пляжами на побережье Эгейского и Средиземного морей", - говорится в статье.

"Турция многое предприняла для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность иностранных туристов, - отмечает издание. - Гостиницы получили государственную сертификацию о соблюдении гигиенических правил, а в последнее время сотрудникам отелей предоставили приоритетное положение в рамках государственной программы вакцинации. В конце концов, туризм важен для турецкой экономики и рынка труда. В обычное время туристическая отрасль обеспечивает около 12% валового внутреннего продукта и является важным источником иностранной валюты для страны, которая хронически зависит от притока иностранной валюты", - указывает издание.

"Как сообщает информационное агентство Anadolu, в Бодруме надеялись, что число российских туристов увеличится в 4 раза. Только в апреле туда должны были прибыть 60 прямых рейсов из России, а к августу - 5 тыс. рейсов из 38 стран. Теперь цифры придется скорректировать в меньшую сторону", - констатирует FAZ.