Франция, как и Европа, подвергается атакам российского шпионажа

"Осенью 2020 года Франция выслала российского дипломата после того, как он был пойман с поличным Генеральной дирекцией внутренней безопасности. Продолжается расследование в отношении французского подполковника НАТО, арестованного в Неаполе в августе 2020 года", - пишет Le Monde.

"(...) С осени 2020 года было выслано более 20 российских дипломатов из Болгарии, Австрии, Чехии, Швеции, Норвегии и Италии. Франция также входит в число стран, осуждающих агрессивность российского шпионажа. По информации Le Monde, Валентин Владимирович Захаров, сотрудник российской Службы внешней разведки (ранее входившей в состав КГБ), занимавший пост в экономической миссии посольства России в Париже, осенью 2020 года был выслан французскими властями. Его дипломатическая неприкосновенность защищала его от любых судебных преследований", - отмечается в статье.

"Но за его должностью скрывалась другая работа. После нескольких месяцев наблюдения и слежки он был задержан Генеральной дирекцией внутренней безопасности (DGSI) на месте преступления во время шпионажа при передаче наличных средств руководителю крупной французской технологической компании, известной своей работой в области искусственного интеллекта; похоже, что мотивация данного сотрудника заключалась в деньгах", - указывает автор публикации.

"Захаров , как и президент Владимир Путин, который сам когда-то был сотрудником КГБ, принадлежит к номенклатуре российской разведки, которая смешивает бизнес и шпионаж. Помимо своей деятельности в сфере экономической разведки, он также входит в совет директоров частной металлургической компании, расположенной в Санкт-Петербурге, - говорится в статье. - Это не помешало торговому представительству России во Франции и Минэкономразвития России спустя несколько месяцев, 26 февраля 2021 года, организовать первый франко-российский Форум по искусственному интеллекту".

"Но, как сообщил специализированный сайт Intelligence Online, упомянувший наступление России на искусственный интеллект в Европе, высокопоставленные французские участники отклонили приглашение в нем участвовать. Газета Les Echos, со своей стороны, сообщила о высылке Москвой одного члена французской экономической миссии в России в ответ на принудительную высылку российского дипломата из Парижа".

"Напряженность между Парижем и Москвой также проявилась в произошедшем в середине августа 2020 года аресте французской судебной полицией подполковника французских сухопутных войск, который тогда проходил службу в отделении НАТО, расположенном в Неаполе, в Италии. Обвинение ссылается на состоявшуюся в сентябре 2019 года встречу в столице области Кампания между этим офицером и агентом российской военной разведки (ГРУ). Последний был известен европейской контрразведке после того, как его выслали из Австрии во время предыдущей миссии. На этот раз он специально приехал из Москвы, чтобы встретиться со своим французским источником. Обмен информацией между двумя мужчинами происходил на глазах и под камерами итальянских спецслужб", - отмечает автор публикации.

"По данным Le Monde, сначала пятидесятилетний французский офицер, говорящий по-русски, объяснил следователям, что это была "случайная встреча", на которой обсуждались вопросы, связанные с Россией и вызывающие общий интерес. Во второй раз он признал характер контакта и назвал его "ошибкой", как он утверждает, "из-за большой агрессивности русских". По его словам, он не передавал никакой информации и якобы встретился с секретным агентом только один раз. Наконец, он признал, что ему следовало сообщить в службы безопасности НАТО о действиях этого агента ГРУ, чего он не сделал", - говорится далее.

"(...) Французские спецслужбы, похоже, полагают, что между французским подполковником и его агентом из ГРУ состоялось несколько встреч, связанных с передачей денег и документов, однако судебное разбирательство пока этого не подтвердило. Тем не менее, обвинение квалифицирует это как "серьезные" подозрения в компрометации, установленной в отношении задержанного офицера", - указывает издание.

"По данным органов юстиции, подполковник на протяжении всей своей карьеры демонстрировал прославянские симпатии, как и Пьер-Анри Бюнель, бывший начальник представительства Франции при штаб-квартире НАТО, осужденный в конце 2001 года за передачу Сербии секретных документов о военных планах НАТО, связанных с нанесением ударов по целям во время кризиса в Косово", - резюмирует Le Monde.