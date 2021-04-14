Двойная стратегия Путина

"Опасная мобилизация: чего хочет добиться Россия, перебрасывая войска к украинской границе?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке Украины, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью в воскресенье. "Такие слова никого не успокоят, - отмечает журналистка Зильке Бигалке. - Наоборот, они показывают, какой сценарий выстраивает Кремль: он допускает возможность новой эскалации, но заранее снимает с себя любую ответственность, если эта эскалация произойдет. Аналогичная ситуация была в 2014 году, когда Москва оккупировала украинский Крым и тайно поддерживала борьбу промосковских сепаратистов против украинских войск".

"Тем не менее российские эксперты не думают, что Россия пойдет в наступление. Уже только из-за погоды. В апреле слишком сыро, чтобы перевозить тяжелую военную технику. К тому же армия, которая обычно делает ставку на внезапность, даже не пыталась тайно перебрасывать свои гаубицы и танки. "Они абсолютно ничего не скрывают. Наоборот, они явно хотят устроить большое шоу", - говорит российский военный эксперт Александр Гольц. Если бы военные действительно планировали нападение, то оно проходило бы менее заметно для посторонних глаз. Теория Гольца: переброска войск призвана оказать "психологическое давление" - скорее на Вашингтон и Брюссель, чем на Киев".

"Кремлю "срочно нужны козыри, и сейчас он, похоже, выбрал для этого возможность большой войны на Украине", считает Гольц. Так он хочет выйти из международной изоляции, которая стала еще более ощутимой с тех пор, как Кремль отправил в колонию оппозиционера Алексея Навального. Но, прежде всего, Кремль хочет избежать новых санкций - а взамен иметь возможность предложить разрядку ситуации на украинской границе".

"Будет ли новая война выгодна Путину в плане внутренней политики, сомнительно. Чтобы закрепить свою поддержку среди населения, Кремль пропагандирует присутствие якобы постоянной угрозы со стороны Запада. Но, как показывают опросы, россияне уже давно устали от бряцанья оружием. Их экономические проблемы, возросшие во время пандемии, тяготят их больше, чем сценарий Путина", - указывает издание.

"В очередном опросе, проведенном независимым "Левада-Центром"* в марте, только 12% респондентов назвали укрепление вооруженных сил приоритетной задачей правительства. 83% опрошенных считают, что Кремль должен сосредоточиться на благополучии своих граждан. Затянувшийся конфликт на востоке Украины, повлекший за собой большие потери, вероятно, вызывает мало понимания среди населения. Если бы, с другой стороны, россияне восприняли конфликт как "быструю, решительную реакцию на агрессию других", например, украинцев, то "Путину бы аплодировали", - говорит Николай Петров, политолог Высшей школы экономики в Москве. Именно этого хочет добиться пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, напоминая о защите российских граждан в Донбассе".

"Это сработало в 2014 году, сработало в 2008 году", - говорит политолог Петров. С аннексией Крыма, с вторжением в Грузию. Если ты не можешь улучшить экономическое положение людей, тебе нужно попытаться сплотить их с помощью сценария угрозы. Поэтому Путин не хочет оккупировать восточную Украину, считают большинство экспертов. Но российские миротворческие силы, контролирующие регион так же, как и в Нагорном Карабахе, - это был бы вариант, который хорошо вписался бы и в кремлевский нарратив о том, что Россия - не часть конфликта, а часть его решения".

"Я очень обеспокоен", - говорит военный эксперт Гольц.(...) Мобилизация масс рискованна по своей сути: иногда случается так, что их уже нельзя остановить", - передает Süddeutsche Zeitung.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента