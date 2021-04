14 апреля 2021 г. Джеймс Марсон и Кэтрин Люси | The Wall Street Journal Байден предлагает американо-российский саммит во время телефонного разговора с Путиным "Во вторник президент Байден предложил, чтобы он и президент России Владимир Путин провели саммит в третьей стране в ближайшие месяцы - это личное приглашение, которое поступило во время разговора, посвященного глубоким разногласиям, включая наращивание российских войск возле Украины", - пишет The Wall Street Journal. "Байден во время телефонного разговора с Путиным подчеркнул свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, одновременно выразив обеспокоенность по поводу наращивания российских войск на границах с Украиной, сообщил Белый дом. Белый дом указал, что Байден также ясно дал понять, что США будут защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, включая "кибервторжения и вмешательство в выборы". Телефонный разговор состоялся, когда государственный секретарь США Энтони Блинкен находился в Брюсселе для встречи с украинскими чиновниками и союзниками по НАТО", - говорится в статье. "Кремль подтвердил, что лидеры двух стран обсудили возможный саммит, заявив, что Байден выразил "заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке", - отмечает газета. Во вторник в Брюсселе в НАТО призвали Россию прекратить наращивание военной мощи, (...) а госсекретарь США Блинкен предупредил, не вдаваясь в подробности, что если Россия продолжит действовать агрессивно, это дорого ей обойдется, говорится в публикации. (...) "В Москве заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил во вторник, что действия США и НАТО на Украине и вокруг нее превратили регион в "пороховую бочку". Военная помощь Украине "представляет собой серьезный вызов нашей безопасности", - заявил он журналистам. "Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Москва направила воинские части на запад страны для двухнедельных учений в качестве внезапной проверки их боевой готовности в ответ на "угрожающую военную деятельность" НАТО, сообщают российские государственные информационные агентства. Представитель НАТО назвал эти утверждения "абсурдными". С 2014 года НАТО направило четыре многонациональные боевые группы в Польшу и три страны Балтии, всего чуть более 4600 военнослужащих. США и их союзники также активизировали военные учения в Европе, в том числе начатые в прошлом месяце, которые, по их словам, являются оборонительными". (...) "США и их союзники сталкиваются с хрупким балансом в том, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине и не поставить Запад в прямой конфликт с Москвой, которая рассматривает Украину как часть своей сферы влияния. (...) В прошлом году Украина укрепила связи с НАТО, став "партнером расширенных возможностей". В беседе со главой НАТО Йенсом Столтенбергом на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал к официальному плану членства. Такой шаг вряд ли получит необходимую единодушную поддержку со стороны 30 членов НАТО, хотя альянс заявил, что Украина станет его членом в будущем", - говорится в статье. (...) "По словам американских и украинских чиновников, в последние недели Россия перебросила к своим границам с Украиной и в Крым больше войск, чем когда-либо с 2014 года. Россия заявляет, что может перемещать свои войска в пределах своих границ по своему желанию и не имеет воинственных намерений, обвиняя Украину в неуточняемых провокациях. В то же время российские чиновники говорили о защите русскоязычных граждан - то есть делали того рода заявления, которые предшествовали вторжению в Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году. В последние годы Россия раздавала паспорта в контролируемых ею районах на востоке Украины", - пишет WSJ. "Американский чиновник заявил, что Россия в своих переговорах с европейскими странами пытается списать свое наращивание военной мощи на действия Украины, что этот чиновник назвал кампанией дезинформации. Западные и украинские официальные лица и аналитики говорят, что ближайшие цели Путина могут включать в себя захват украинской территории, чтобы предоставить Москве наземный коридор на Крымский полуостров. "Всегда трудно понять, чего хотят русские, потому что Путин - оппортунист, - заявил Рихо Террас, бывший главнокомандующий вооруженных сил Эстонии, члена НАТО, граничащего с Россией. - Он чемпион мира по изменению планов". "Кремль также испытывает президента Байдена, указывают чиновники и аналитики, после того, как он вступил в должность, пообещав жесткую позицию в отношении Путина. (...) Россия усилила давление на союзников по НАТО. Альянс заявил, что 29 марта он 10 раз поднимал в воздух реактивные истребители для слежки за российскими военными самолетами в районе воздушного пространства НАТО, что стало "необычным пиком полетов". Москва также временно приостановила большую часть авиасообщения с Турцией, сославшись на рост там случаев коронавируса. Российские туристы, которые обычно стекаются в Турцию во время майских праздников, являются основным источником дохода для экономики Турции. Турция поставляет Украине вооруженные беспилотники, и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины и призвал положить конец нынешней эскалации после встречи в пятницу с Зеленским", - указывает газета. В написании статьи приняли участие Энн Симмонз и Уильям Молдин Источник: The Wall Street Journal