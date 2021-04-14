Без иллюзий

"Джо Байден приглашает на саммит Владимира Путина, которого он считает убийцей. Лучшее условие для создания "предсказуемых отношений", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Действительно ли это то, чего Владимир Путин пытался достичь в последние дни? Внимание, возможность говорить обо всем, быть воспринятым всерьез? Некоторые наблюдатели, следящие за тем, как российские войска стягиваются к украинской границе, полагают, что это обычная игра: очередная эскалация, нацеленная на то, чтобы испытать Запад, сохранить давление, напомнить о себе - а в конце не помешает создать и пару фактов. Или же на этот раз речь идет о большей войне? Считается, что российский президент на нее способен - и это часть проблемы", - отмечает журналист Карстен Лютер.

"Недавно Байден заявил, что считает Путина "убийцей", у которого "нет души". Ему также придется "заплатить" за попытку подорвать выдвижение Байдена на пост президента в 2020 году. И с этим человеком он сейчас хочет столкнуться лбами? У него нет иллюзий, но они и бесполезны: некоторые конфликты трудно обсуждать на расстоянии. Дает ли Байден понять российскому президенту по телефону, с какими США он теперь имеет дело, или же они встречаются с глазу на глаз, а затем представляют свои позиции перед камерами - между этим тоже есть разница", - пишет издание.

"Мы помним роковую встречу с Трампом в Хельсинки в июле 2018 года, когда уже заранее было ясно, что Путин может только выиграть - и на которой Трамп потом на самом деле предпочитал играть наивного шоумена вместо того, чтобы возлагать на Путина ответственность за агрессивную внешнюю политику России. Байден, во всяком случае, не отнесется к встрече с российским президентом так спокойно, как его предшественник. И вряд ли он просто позволит Путину строить из себя невиновного", - говорится в статье.

"Если Путин примет приглашение на саммит, то эта встреча будет отличаться от встреч с Трампом и еще в одном аспекте: если мнящий себя автократом Трамп в конечном итоге всегда говорил только за себя, потому что у него не было союзников, то Байден понял важность сплоченности западных демократий перед лицом вызовов со стороны Москвы и особенно Пекина. (...) Это означает: если президент США будет вести переговоры с Путиным, он будет говорить не только от лица своей страны, но и от лица сообщества, которое он пытается восстановить".

"Что касается насущного вопроса о напряженности в отношениях с Украиной, то пока не до конца ясно, кто кого здесь поставит на место. С одной стороны можно подумать, будто в награду за эскалацию Путин получил саммит (...) С другой стороны, приглашение Байдена, возможно, обеспечит нужное замешательство, чтобы на время притормозить эскалацию. В сущности, осознание президентом США того, что в Москве он имеет дело с бездушным правителем, обнадеживает. Несколько лет назад он сказал это ему в лицо и получил ответ: "Мы понимаем друг друга". Лучшее условие для создания "стабильных и предсказуемых отношений" с Россией, которых хочет достичь Байден", - заключает Die Zeit.