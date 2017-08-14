"Негодование белого мужчины многих заражает"

Социолог Майкл Киммел провел сотни часов в обществе "белых и рассерженных американцев", пишет Вивиана Мацца в итальянской газете Corriere della Sera. Киммел работает на организацию Life After Hate, занимающуюся дерадикализацией белых экстремистов. Администрации Трампа лишила ее федеральных средств, но именно вчера Белый дом решил возобновить финансирование, говорится в статье. В интервью изданию Киммел подчеркнул, что за гневом, взрыв которого мы наблюдали в Вирджинии, стоит более широкая проблема - он писал об этом в эссе 2013 года "Angry White Men".

По мнению американского социолога, у истока этого гнева - "страх, что твои права по рождению нарушены". "В Америке есть белые мужчины, которые, хоть и пользуются многими привилегиями, воображают, что положенное им отдают другим, тем, кто этого не заслуживает, - отметил эксперт. - Их переполняет гнев против всего того, что "политкорректно", и они говорят, что Трамп понимает это их негодование".

Киммел считает, что Соединенные Штаты "до сих пор отказываются признать, что они являются сообществом, построенным на труде рабов. Как ни парадоксально, но разница с прошлым в том, что раньше [у белых] было 90% привилегий, а теперь 80%. Для белых мужчин равенство - гнетуще".

Эксперт сказал, что сторонники идеологии превосходства белых - самые экстремально настроенные, "подлинно верующие", "но этот феномен касается многих различных мест, он включает белых мужчин периферий, евангельских христиан, которые жалуются, что мир слишком светский, 53% белых женщин, которые проголосовали за Трампа".

"Существует глубинный резервуар негодования, - заявил Киммел. - Но мы его как будто не замечаем: когда белый мужчина совершает массовое убийство в школе, говорим, что он душевнобольной. Митингующие в Шарлотсвилле - злые, но они не являются абсолютно ненормальными в контексте общества". "Необходимо попытаться понять этот гнев", - убежден ученый.