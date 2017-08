14 августа 2017 г. Джеймс Лапорта и Рори Лаверти | The Daily Beast Симулятор, обучающий морских пехотинцев на случай третьей мировой войны с Россией В репортаже с военной базы "Кэмп Леджен" в штате Северная Каролина The Daily Beast описывает, как недавно жарким летним утром подразделение молодых морпехов разыскивало сумку с мобильниками, на которых записаны планы противника. "Оно рассыпалось по местности, чтобы проверить немощеные улицы и здания в восточноевропейской деревне, воняющей навозом и порохом. Из толпы мирных граждан, которые пререкались в узком коридоре, раздались крики по-русски: "Помогите нам! Врача!" - повествуют корреспонденты Джеймс Лапорта и Рори Лаверти. Один из морпехов подорвался на фугасе, а затем их обстреляли из "АК-47" и швырнули в них гранату. Авторы поясняют: "украинская деревня" - это так называемый "иммерсионный тренажер", которым руководит ветеран морской пехоты США Грег Джексон. "Сейчас в симуляторе боев с натуральным движением, который находится на базе, морпехи регулярно воюют с русскоязычными инсургентами в неназванной восточноевропейской стране, готовясь к конфликту, который один из инструкторов назвал "третьей мировой войной". То, что подрядчик называет сценарием "восточного блока", больше не кажется таким уж маловероятным, если учесть, что Россия аннексировала Крым и совершает вылазки на Восточную Украину, где российские военнослужащие без форменной одежды, прозванные "зелеными человечками", ведут низкоинтенсивную войну против сил украинского правительства", - говорится в статье. "Небольшая группа американских военнослужащих уже находится на местах на Украине в качестве инструкторов; они создали на Украине центр обучения боевым действиям, где штатные сотрудники - украинцы. В этом центре можно разместить целую бригаду (американских военных. - Прим. ред.)", - продолжают авторы. В 2020 году в "Лагере Лежен" планируется открыть полигон под открытым небом. "Но пока велик спрос на сеансы в крытом тренажере, где по максимуму могут тренироваться три взвода в день. Пехотные части, которые отправляются в заграничные командировки, обслуживаются без очереди", - говорится в статье. Запахи пороха и испражнений создает "генератор ароматов". Так, по словам авторов, "воспроизводятся ощущения от заброски в истерзанную войной деревню близ российской границы". Звуки тоже искусственные - от стрекота сверчков до далеких взрывов и выстрелов. "Им нужно быть готовыми ко всему, - сказал Джексон о подразделениях пехоты и разведки, которые отрабатывают восточноевропейский сценарий на "иммерсионном тренажере". - Но, честно говоря, если на местах на Украине будут развернуты взводы морской пехоты США, это будет значить, что мы в самой гуще третьей мировой войны". Авторы сообщают, что морпехов также обучают "информационной безопасности" с помощью так называемых "исполнителей ролей" - людей, которые на учениях выступают в образе мирных жителей или инсургентов. Джексон рассказывает, как "проститутка" попросила у молодого морпеха номер сотового телефона и получила его. "После занятия Джексон объявил взводу, что благодаря этой "медовой ловушке" раздобыл домашние адреса большинства из них", - говорится в статье. "Русский язык, на котором говорят "местные мирные жители" в "иммерсионном тренажере", похож на то, что можно услышать в какой-нибудь стране восточного блока, говорит Чип Олмстед, заместитель директора по управлению стрельбищем и учебным полигоном", - пишут авторы. "Исполнители ролей" - это актеры, которых нанимают за деньги. Несколько лет в "иммерсионном тренажере" эту работу выполняли американские граждане ближневосточного происхождения. "Они кричали или умоляли военных на арабском или пушту, но лишь изредка - по-русски", - пишут авторы. "В заново придуманном городке из восточного блока, где местные мирные жители говорят по-русски, исполнители ролей - в основном люди восточноевропейского или российского происхождения. Это иммигранты в первом или втором поколении, которые живут на юге США и свободно говорят на русском и других восточноевропейских языках. Они проходят скрупулезную проверку на благонадежность и, как выражается Олмстед, "очень дорого стоят", - говорится в статье. Другие "исполнители" играют роли инсургентов из "красной ячейки", как это здесь называется. В большинстве своем эти исполнители - ветераны американской армии, их задача - применять оружие и ловкую, изменчивую тактику для охоты за морпехами. "В данном случае члены "красной ячейки" переоделись в гражданскую одежду, отвлекали внимание, используя проституток и призывы срочно оказать медицинскую помощь, а также применили кое-какие тактики инсургентов, которые применяются на Восточной Украине российскими силами без форменной одежды", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast