США и последствия "тлеющих углей" расизма

"Увы, в США присутствие последствий расизма по-прежнему ощутимо больше, чем почти во всех других западных странах", - пишет в редакционной статье El Mundo. По словам историков, расизм - не только "субъективное чувство", свойственное некоторым слоям населения США, он также был структурирующим фактором общественно-экономической формации в этой стране и проявляется до сих пор.

Это нужно тщательно учитывать при анализе недавних событий в Шарлотсвилле. Газета напоминает: толчком к беспорядкам в этом американском городе стали протесты сторонников превосходства белой расы, которые возражали против решения местных властей убрать памятник генералу конфедератов Роберту Э.Ли.

По мнению El Mundo, все это свидетельствует, что пока не погасли угли гражданской войны, которая обескровливала США в 1861-1865 годах. "Собственно, они вновь и вновь разгораются в обществе, которое все сильнее поляризуется", - пишет газета.

В то же самое время полемика вокруг памятника наводит на мысль, что узкопартийные "группы интересов" манипулируют историей по своему капризу, причем это случается почти во всех уголках мира. "В этом смысле следует бороться с рисками, которые несут как национализм с его меланхоличной тоской по однозначной версии истории некой страны, так и ревизионизм тех, кто пытается убрать с глаз долой прошлое со всеми его ошибками и достижениями, вместо того чтобы преодолеть его", - говорится в статье.

"Манипулировать историей в своих интересах и применять ее как метательный снаряд - это значит сеять раздоры, особенно в таких странах, как США, которые являются "плавильной печью" рас и религий", - говорится в статье.

В то же время, считает газета, проблема усиления ультраправых движений в США весьма серьезна. "Поэтому амбивалентность, с которой Трамп осудил недавние события, - а он возложил вину "на многие стороны" и не указал впрямую на сторонников превосходства белой расы, - несостоятельна. Президент в равной мере возмутил республиканцев и демократов. Он также снова продемонстрировал неспособность быть нравственным лидером, что подобает его должности", - заключает издание.