АдГ: защитница Путина от западных заговорщиков

В ходе первого "Русского конгресса" партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) позиционирует себя как защитница Путина от всевозможных заговоров Запада, пишет корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung Юстус Бендер.

По словам Анри Поггенбурга, председателя отделения АдГ в земле Саксония-Ангальт, "якобы имевшая место аннексия Крыма Россией представляет собой фиктивную отговорку и алиби, а не реальный факт". В конце концов, заявил политик, среди первых взявший слово на конгрессе, Крым был частью России до 1954 года, а до "мнимой" аннексии имел статус частичной автономии. Кроме того, подчеркнул Поггенбург, из-за революции на Майдане русские оказались в Крыму в "большой опасности" и в ходе референдума сделали выбор в пользу добровольного присоединения к России, передает издание.

"Собравшиеся в зале аплодируют, многие из присутствующих говорят между собой по-русски, всем нравится то, что они слышат со сцены, - свидетельствует корреспондент. - О том, что референдум в Крыму проводился в присутствии российских военных и противоречил нормам международного права, согласно хартии ООН, и о том, что Россия нарушила границы Украины, вторгшись на ее территорию и присвоив Крым (...), Поггенбург не упомянул. Зато он заявил, что действия ЕС против "неугодного геостратегического и экономического конкурента" вписываются в "тактику знакомого по былым временам американского империалистического агрессора".

С точки зрения Поггенбурга, санкции против России не только "противоречат международному праву", но и вредят Германии, передает автор. По словам политика, страдают от них преимущественно компании в Центральной Германии, где экспорт в Россию "обрушился" на 40% и санкции уже обошлись в "полмиллиарда евро".

Председатель Форума среднего и малого бизнеса Германии Ханс-Йорг Мюллер был готов привести еще более шокирующие данные: дескать, Федеральное статистическое ведомство Германии испытывает трудности с "определением истинных масштабов" и поэтому он предпочел сослаться на данные итальянского банка Intesa, эксперты которого "выяснили, что в связи с антироссийскими санкциями уже потеряли работу порядка 500 тыс. жителей Германии. Мюллер посетовал на то, что все молчат, - кроме АдГ и возглавляемого им форума.

Как замечает Бендер, утверждение, что на эту тему говорят лишь АдГ и Форум среднего и малого бизнеса, в корне неверно. Санкции подвергали критике в 2016 году премьер-министры Саксонии, Саксонии-Ангальт, Мекленбурга-Передней Померании. Федеральный союз немецкой промышленности предостерегал от последствий антироссийских санкций еще в 2014 году.

"АдГ одинока разве что в цифрах, которые приводились на конгрессе. (...) По данным Министерства экономики ФРГ, обороты торговли с Россией действительно резко упали. С 2012 года они сократились практически вдвое: с 38,1 млрд евро до 21,6 млрд. Однако виной тому, согласно данным министерства, не европейские санкции - обороты стали падать еще за два года до введения штрафных мер в отношении России".

Как заявили в министерстве, отвечая на запрос издания, "данная негативная тенденция стала в первую очередь результатом экономического кризиса в России, особенно падения цен на нефть и связанного с ним обрушения курса рубля". Антироссийские санкции лишь усугубили ситуацию.

Но Мюллер об этом не упоминает - более того, он говорит о более масштабном заговоре, чем снижение торгового оборота. "Мюллер верит, что цель американцев - уничтожить Россию, и санкции коренятся в этом, а также, что Америка хотела развязать войну на Украине, чтобы развести Германию и Россию". Наготове у него и версия крушения малазийского Боинга MH17 над Восточной Украиной, когда погибли 298 человек. По мнению Мюллера, украинские ВВС сбили гражданский самолет по приказу американцев, чтобы спровоцировать русских на аннексию Крыма. "В качестве доказательства Мюллер приводит две видеозаписи на Youtube - на одной свои доводы приводит бывший летчик компании Lufthansa, на другой - некий наблюдатель ОБСЕ, который побывал на месте крушения. Лишь взглянув на обломки, якобы обоим удалось установить, что самолет был сбит истребителем Су-25, находящимся на вооружении украинской армии", - говорится в статье.

Неожиданно в зале становится тихо: среди присутствующих нашелся тот, кто заговорил о нарушениях прав человека в России, об аресте оппозиционеров, продолжает корреспондент. "То, что происходит в России, - это диктатура", - заявил Павел Зионский. "Неужели вы не видите опасные тенденции в России?" - спросил он. "Публика заволновалась. Зионского стали перекрикивать, указывая на то, что политические заключенные есть и в Германии", - передает автор. Мелькнуло и имя Алексея Навального - присутствующие обвинили его в том, что некие неправительственные организации "дорого платят" ему за его работу.