14 августа 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Тлеющий костер расизма в контексте президентства Трампа Беспорядки в американском Шарлотсвилле из-за планов убрать памятник неоднозначному генералу привели к кровопролитию: один из "рассерженных белых" въехал на автомобиле в группу протестующих, пишут СМИ, комментируя "амбивалентность, с которой Трамп осудил события", и критикуя "политику идентичности, которая снова стремится разделить американцев по расе, этнической принадлежности, гендеру и конфессии". Шарлотсвилль, штат Вирджиния, обычно не попадает на общенациональные радары Америки, но в прошедшие выходные, когда аморфный альянс крайне правых, включающий ультраправых, белых националистов, неонацистов и членов "Ку-клукс-клана", направился в город, чтобы выступить против планируемого сноса статуи генерала армии Конфедерации Роберта Э.Ли, он оказался в центре важнейших событий в стране, пишет в The Washington Post Адам Тейлор. Столкновения начались, когда крайне правые провели факельный марш в нацистском духе, повествует автор. Штат провозгласил чрезвычайное положение. Вскоре после этого мужчина, очевидный поклонник нацистской символики, врезался на машине в толпу противников протестующих. "В конфликте, который, как кажется, сосредоточен на все еще спорных моментах американской истории - гражданской войне и рабстве, символика некоторых участников марша крайне правых имела международную окраску", - отмечает автор. Некоторые обозреватели также усмотрели иностранное влияние. Однако обозреватель подчеркивает: "Идеи, которыми руководствуются американские крайне правые, изобретены не в Москве". И сопротивление уничтожению памятников и символов Конфедерации намного старше "ультраправых" группировок или кампании Трампа, говорится в статье. Впрочем, "насилие крайне правых, кажется, стало одной из тех редких тем, на предмет которых прямолинейный президент не способен высказаться", замечает Тейлор. "Как это всегда бывает в эпоху Дональда Трампа, политики и журналисты сводят обсуждение кровопролития в Шарлотсвилле к спорам о словах и намерениях Трампа, - отмечает редакция The Wall Street Journal. - Это ошибка, независимо от того, что вы думаете об этом президенте". "Если говорить конкретно, патология, ставшая явной в Вирджинии, - это белое националистическое движение, возглавляемое сегодня такими людьми, как Ричард Спенсер, Дэвид Дюк и Брэд Гриффин. Только они виноваты в кровопролитии, случившемся, когда один из их приверженцев въехал на автомобиле в группу мирных протестующих, убив молодую женщину и ранив еще 19 человек", - утверждают авторы. Редакция указывает, что принцип равных возможностей и справедливости, независимой от цвета кожи, который победил в 1960-х, теперь заброшен в интересах новой политики идентичности, которая снова стремится разделить американцев по расе, этнической принадлежности, гендеру и даже конфессии. "Трамп не создал эту одержимость идентичностью, пусть и пытался ее использовать. Он скорее симптом, чем причина, хотя теперь, когда он стал президентом, его особенно важное обязательство - осуждать данное явление", - говорится в статье. "Все останется по-прежнему, если мы не воспротивимся глубинным причинам разделения", - пишет WSJ. "Ку-клукс-клан" (ККК) не столь силен, как в 1920-е годы, но он далеко не мертв. Недавние события в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, завершившиеся в субботу гибелью 32-летней антирасистской активистки, только что это доказали, пишет журналистка швейцарской Le Temps Валери де Граффенрид. ККК входил в состав организаторов демонстрации правых и расистов. Американский президент для начала осудил "вопиющее проявление ненависти, фанатизма и насилия, которое проявили многие стороны" и был обвинен в снисходительности к крайне правым. Его слова шокировали демократический лагерь, но также неприятно поразили республиканцев. Зато его дочь Иванка Трамп с самого начала резко осудила приверженцев превосходства белой расы. Хиллари Клинтон и Барак Обама тоже вышли за пределы сдержанности, отмечает журналистка. Ныне ККК состоит из множества группок крайне правых, исчезающих с такой же скоростью, как они появляются. Раздробленный "Ку-клукс-клан" с трудом вербует новых членов под свое знамя приверженцев прошлого. В попытке сказать последнее слово он цепляется за президентство Трампа, говорится в статье. При Дональде Трампе в США пробуждаются альтернативные правые, ратующие за превосходство белых. Их иконой является Ричард Спенсер, сторонник "нативизма" и "мирной этнической чистки", пишет журналистка. Дэвид Дюк, бывший предводитель "Ку-клукс-клана", приветствовал Трампа в день его избрания. Американский президент постарался от него дистанцироваться, но не решился публично осудить это движение, указывает автор. По словам историков, расизм - не только "субъективное чувство", свойственное некоторым слоям населения США, он также был структурирующим фактором общественно-экономической формации в этой стране и проявляется до сих пор, пишет в редакционной статье испанская El Mundo. Это нужно тщательно учитывать при анализе недавних событий в Шарлотсвилле. По мнению El Mundo, инцидент свидетельствует, что пока не погасли угли гражданской войны, которая обескровливала США в 1861-1865 годах. В то же самое время полемика вокруг памятника наводит на мысль, что узкопартийные "группы интересов" манипулируют историей по своему капризу, причем это случается почти во всех уголках мира. "В этом смысле следует бороться с рисками, которые несут как национализм с его меланхоличной тоской по однозначной версии истории некой страны, так и ревизионизм тех, кто пытается убрать с глаз долой прошлое со всеми его ошибками и достижениями, вместо того чтобы преодолеть его", - говорится в статье. "Амбивалентность, с которой Трамп осудил недавние события, - а он возложил вину "на многие стороны" и не указал впрямую на сторонников превосходства белой расы, - несостоятельна, - продолжает издание. - Президент в равной мере возмутил республиканцев и демократов. Он также снова продемонстрировал неспособность быть нравственным лидером, что подобает человеку на его должности". Социолог Майкл Киммел провел сотни часов в обществе "белых и рассерженных американцев", пишет Вивиана Мацца в итальянской газете Corriere della Sera. Киммел работает на организацию Life After Hate, занимающуюся дерадикализацией белых экстремистов. Администрации Трампа лишила ее федеральных средств, но именно вчера Белый дом решил возобновить финансирование, говорится в статье. В интервью изданию Киммел подчеркнул, что за гневом, взрыв которого мы наблюдали в Вирджинии, стоит более широкая проблема. По мнению американского социолога, у истока этого гнева - "страх, что твои права по рождению нарушены". "В Америке есть белые мужчины, которые, хоть и пользуются многими привилегиями, воображают, что положенное им отдают другим, тем, кто этого не заслуживает, - отметил эксперт. - Их переполняет гнев против всего того, что "политкорректно", и они говорят, что Трамп понимает это их негодование". Эксперт сказал, что сторонники идеологии превосходства белых - самые экстремально настроенные, "подлинно верующие". "Существует глубинный резервуар негодования, - заявил Киммел. - Но мы его как будто не замечаем: когда белый мужчина совершает массовое убийство в школе, говорим, что он душевнобольной. Митингующие в Шарлотсвилле - злые, но они не являются абсолютно ненормальными в контексте общества". "Необходимо попытаться понять этот гнев", - убежден ученый.