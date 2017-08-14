Путина подталкивают к уходу? "Президентство - это функция, а не имя"

Произошла одновременно ожидаемая и непредвиденная атака на обитателя Кремля, пишет корреспондент бельгийской газеты La Libre Belgique в Москве Борис Туманов.

Партия роста, руководимая Борисом Титовым, уполномоченная защищать права предпринимателей перед российским президентом, сегодня занимается выбором своего кандидата на президентских выборах. В борьбу вступают четверо: Александр Хуруджи, федеральный секретарь партии, Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, Дмитрий Потапенко, член федерального совета партии, и Оксана Дмитриева, депутат петербургского Законодательного собрания, говорится в статье.

Партия роста всегда была и остается преданной Кремлю, и, тем не менее, произошло настоящее землетрясение - кандидаты от этой партии почти единодушно попросили Владимира Путина отказаться от власти, чтобы "воспользоваться уникальной возможностью уйти с высоко поднятой головой", передает журналист.

Так, Дмитрий Мариничев заявил, что он не верит, что с Путиным Россия способна вернуть хорошие отношения с Западом.

Общим пунктом этих святотатственных речей стала поддержка аннексии Крыма. Но, по мнению журналиста, это ничуть не преуменьшает значения отказа по-прежнему видеть Путина во главе России.

Дмитрий Потапенко считает, что россиянам уже давно следовало прекратить боготворить Президента, чтобы не пойти по стопам Туркменистана с его культом личности. "Президентство - это функция, а не имя. Народ должен избирать себе руководителя, который является либо хорошим юристом, либо хорошим менеджером. И любая внешняя политика должна основываться на тесном сотрудничестве с нашими иностранными партнерами", - говорит Потапенко.

Эти открытые критические высказывания в адрес Путина ничего не изменят в политическом пейзаже России и, тем более, в намерениях самого Путина, который уже начал подготовку к президентской кампании, демонстрируя на весь мир свой голый торс. Однако табу нарушено, утверждает автор статьи.

Алексей Портанский, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, усматривает симптом, который будет иметь непредвиденные последствия для сценария президентских выборов. "Никто бы не посмел вообразить, что Партия роста окажется способна на подобное святотатство. Разумеется, Борис Титов не присутствовал при этой выходке, однако немыслимо, чтобы он был не в курсе. Таким образом, это означает, что идея России без Путина уже больше не под запретом, и я не исключаю других сюрпризов, - сказал политолог. - Во всяком случае, еще вчера никто не мог представить подобного развития событий: бизнесмены советуют президенту уйти, пока не поздно".