Северная Корея, Венесуэла: до чего готов дойти Трамп?

Своими разговорами о том, что он готов применить силу против Пхеньяна, и угрозами начать военную операцию в Венесуэле американский президент опрокидывает мировую дипломатию, пишет журналистка французской газеты Le Figaro Лора Мандевиль.

Угроза Трампа начать военную операцию в Венесуэле стала неожиданной демонстрацией мускулов, заставшей врасплох режим Николаса Мадуро, и прокатилась ударной волной по всей Латинской Америке. Импровизация импульсивного президента? В случае с Венесуэлой, так многие думают в Вашингтоне, говорится в статье.

В отношении Северной Кореи все совершенно иначе, хотя вопросов возникает бесконечное множество. По словам близкого к американской разведке источника, поделившегося с Le Figaro, "изучаются 12 военных сценариев" и аппарат национальной безопасности "готов действовать, но сделает все, чтобы избежать войны".

Политолог из Джорджтаунского университета Джошуа Митчелл не удивлен тем, что Дональд Трамп отстаивает свои позиции по вопросу о военном решении против Северной Кореи. "Он не изоляционист и не интервент в том смысле, как это понимают неоконсерваторы, это реалист и националист, который хочет выйти за рамки мультилатерализма, чтобы вернуться к классической игре в господство", - говорит он. Трамп видит в Северной Корее проблему для безопасности США и их союзников и хочет действовать, отмечает Митчелл.

Бальбина Хван, бывший научный сотрудник бюро по Азии Государственного департамента США и внештатный преподаватель Джорджтаунского университета, с ним согласна. "Не забывайте, что Дональд Трамп родом из Куинса, в Нью-Йорке. Его психология состоит в том, чтобы никогда не отступать. Думаю, он способен сделать то, что не делал до него ни один президент", - полагает она.

Итак, сейчас Дональд Трамп считает "неприемлемой" мысль о том, что Пхеньян может нанести удар по американской земле ядерными ракетами. Серьезен он или блефует, чтобы подтолкнуть северокорейцев к уступкам, а китайцев к действиям? Первая интерпретация состоит в том, что Трамп лишь "выражает свой импульсивный характер, в противоположность своему окружению", отмечает один высокопоставленный западный источник: "Эта гипотеза может повлечь за собой неуправляемое нарастание крайностей". Вторая интерпретация состоит в том, что воинственные речи Трампа просчитаны: в этом случае "либо он скрывает конфиденциальный диалог между Вашингтоном и Пхеньяном, либо он обозначает волю к разрыву со "стратегической терпеливостью" своих предшественников, либо его побуждают внутриполитические соображения, нацеленные на то, чтобы заставить всех позабыть о расследовании своих российских связей", отмечает тот же источник, который на самом деле верит "в вероятность смешения всех этих элементов", передает журналистка.

Текущие геополитические маневры тем более сомнительны и щекотливы, что Дональд Трамп на сегодняшний день является главнокомандующим, оспариваемым и презираемым большей частью элиты своей страны. Она готова на все, лишь бы ослабить его в тот момент, когда он нуждается в том, чтобы казаться надежным, как показывают критические замечания о его управлении беспорядками в Шарлотсвилле. Отсюда есть основания полагать, что Трамп способен испытывать искушение броситься очертя голову в сомнительную внешнюю авантюру, дабы укрепить ряды своих сторонников, и остался лишь один шаг, наброски которого уже делают некоторые комментаторы, пишет Мандевиль.