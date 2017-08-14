"Ку-клукс-клан" не умер, Шарлотсвилль это доказал

Расистские события в американском штате Вирджиния и слабое осуждение "белых супрематистов" Дональдом Трампом вновь выдвинули ККК на авансцену. Потерявшая обороты организация старается заставить лучше к себе прислушаться во время президентства республиканца, пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Валери де Граффенрид.

"Ку-клукс-клан" (ККК) не столь силен, как в 1920-е годы, но он далеко не мертв. Недавние события в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, завершившиеся в субботу гибелью 32-летней антирасистской активистки, сбитой смертоносной машиной, только что это доказали. ККК входил в состав организаторов демонстрации правых и расистов, говорится в статье.

Американский президент для начала осудил "вопиющее проявление ненависти, фанатизма и насилия, которое проявили многие стороны" и был обвинен в снисходительности к крайне правым. Его слова шокировали демократический лагерь, но также неприятно поразили республиканцев. Зато его дочь Иванка Трамп с самого начала резко осудила приверженцев превосходства белой расы. Хиллари Клинтон и Барак Обама тоже вышли за пределы сдержанности, отмечает журналистка.

8 июля ККК уже организовывал митинг в том же городе: 40 членов организации продефилировали в традиционной одежде - длинных белых балахонах - перед тысячей антирасистских активистов.

Это было сделано в знак протеста против демонтажа конной статуи неоднозначного генерала, сторонника Юга, Роберта Ли (1807-1870). До сих пор Шарлотсвилль был таким же тихим городком с 50 тыс. жителей, как другие. Неприятности начались в феврале, когда городок, где большинство принадлежит демократам, после долгих споров проголосовал в пользу демонтажа памятника. Трудно было даже представить, что он станет мишенью правых, к числу которых относится ККК, указывает автор.

Ныне ККК состоит из множества группок крайне правых, исчезающих с такой же скоростью, как они появляются. Раздробленный "Ку-клукс-клан" с трудом вербует новых членов под свое знамя приверженцев прошлого. В попытке сказать последнее слово он цепляется за президентство Трампа. Созданная в 1865 году организация в момент апогея насчитывала около 4 млн человек, сегодня в ее рядах от 5 тыс. до 8 тыс. человек, по данным правозащитной организации по вопросам экстремизма "Южный центр правовой защиты бедноты", говорится в статье.

При Дональде Трампе в США пробуждаются альтернативные правые, ратующие за превосходство белых, которые порой стараются дистанцироваться от ККК, чья репутация связана с крайней жестокостью. Их иконой является Ричард Спенсер, сторонник "нативизма" и "мирной этнической чистки", пишет журналистка.

Дэвид Дюк, бывший предводитель "Ку-клукс-клана", приветствовал Трампа в день его избрания. Американский президент постарался от него дистанцироваться, но не решился публично осудить это движение, указывает автор.

Как говорится в публикации, в субботу Дэвид Дюк присутствовал в Шарлотсвилле. Снова перед камерами он без колебаний выразил свою поддержку Трампу: по его словам, он ощущает, что после его избрания ему удалось расправить крылья. Он заверил, что митингующие собрались тут, чтобы сделать "то, что Дональд Трамп пообещал во время своей кампании, - взять контроль над страной".

В начале 2016 года Трамп заявлял, что он якобы не знает, кто такой Дэвид Дюк и что ему ничего не известно про "белых супрематистов". В 2000 году он назвал их "неонацистами". Между тем в 1927 году его собственный отец, Фред Трамп, был арестован вместе с шестью другими лицами во время марша, организованного примерно тысячей членов и сторонников "Ку-клукс-клана" в Квинсе, в Нью-Йорке, как это описано в статье The New York Times той эпохи. По-видимому, он состоял в рядах ККК. Воистину ККК никогда сильно не отдалялся от Дональда Трампа, подытоживает Граффенрид.