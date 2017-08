14 августа 2017 г. Иван Нечепуренко | The New York Times Белоруссии как никогда трудно балансировать между Россией и Западом "Западные чиновники и СМИ годами привычно называли белорусского президента Александра Лукашенко "последним диктатором Европы", - отмечает Иван Нечепуренко в The New York Times. - Поэтому кому-то могла резануть слух речь о глубокой поддержке прав человека, демократии и верховенства закона, с которой он обратился в прошлом месяце к большой группе депутатов из Соединенных Штатов и Европы, прибывших на конференцию в Минск - аккуратную, но совершенно однообразную столицу страны". "Однако для Лукашенко это представление - старый трюк, - говорится в статье. - Более двух десятилетий он оттачивал искусство натравливания России и Запада друг на друга. Белоруссия - это и незаменимый союзник и подопечный Кремля, не способный без российских субсидий поддержать на плаву свою экономику, и важный буфер, стоящий между Западом и нарастающей военной агрессивностью Кремля". "Однако в связи с крупными российскими военными учениями, которые должны пройти в Белоруссии в следующем месяце, оппозиционные лидеры, аналитики и даже американские военные опасаются, что танец Лукашенко на канате может приближаться к концу", - указывает журналист. По словам Нечепуренко, в Минске многие опасаются, что российские военные, прибыв на учения "Запад", никогда не отбудут обратно. Эти опасения усиливаются тем, что для перевозки всего 3 тыс. солдат и 680 единиц военной техники Россия арендовала 4162 железнодорожных вагона. "Войска начали входить в страну в конце июля, а учения запланированы на середину сентября. И российские, и белорусские власти официально пообещали, что войска вернутся домой после учений", - говорится в статье. "За эти годы Лукашенко, стремясь демонстрировать свою независимость, периодически ссорился с российским президентом Владимиром Путиным. Это были срежиссированные столкновения, которые затем быстро заглаживались в рамках рассчитанных на всеобщее обозрение демонстраций славянского братства", - рассказывает автор. "Однако когда отношения Москвы с Западом рухнули на уровень, невиданный с советских времен, эквилибристика Лукашенко начала становиться все более несостоятельной. Возможно, приближается время, когда ему придется выбирать между двумя лагерями, и это решение влечет за собой определенные риски, - указывает Нечепуренко. - Открытый шаг в объятия Запада может вызвать реакцию Кремля, как это случилось на Украине после свержения президента Виктора Януковича. Запад почти наверняка не поддержит такой шаг с привлечением армии. Однако полное принятие России покончит с суверенитетом Белоруссии и может возобновить уличные демонстрации, начавшиеся в этом году среди населения, уже негодующего из-за падения уровня жизни". "Большинство аналитиков полагает, что если Лукашенко вынудят выбирать, он разделит судьбу своих московских покровителей", - передает журналист. "Белоруссия может построить много мостов на Запад, но не способна пройти ни по одному из них, - сказал политический редактор "ведущего новостного сайта" Белоруссии Tut.by Артем Шрайбман. - Ее европейский вектор - только способ уравновесить отношения с Россией". Источник: The New York Times