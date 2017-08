14 августа 2017 г. Кристен Р.Годси | The New York Times Почему при социализме сексуальная жизнь женщин была лучше Стереотипные представления американцев о коммунистических режимах Восточной Европы (ограничения на выезд, серые бетонные здания, несчастные люди в очередях за продуктами, слежка спецслужб за частной жизнью граждан) - это еще не вся картина, пишет в статье, опубликованной The New York Times, Кристен Р.Годси, читающая курсы исследований России и Восточной Европы в Пенсильванском университете (США). Статья входит в цикл NYT "Красный век". "Возможно, некоторые припомнят, что в "восточном блоке" женщины имели много прав и привилегий, которых они в то время не знали в либеральных демократических странах: например, государство вкладывало крупные ресурсы в образование и профессиональное обучение для них, они были полностью интегрированы в рынок труда, получали щедрое пособие в период декретного отпуска, им гарантировался бесплатный уход за детьми", - говорится в статье. "Но есть одно преимущество, которое прошло почти незамеченным: при коммунистических режимах женщины получали больше удовольствия от секса", - утверждает автор. Исследовательница ссылается на соцопрос, проведенный после воссоединения Германии в 1990 году: "восточные немки испытывали вдвое больше оргазмов, чем западные". Это удивило исследователей, так как в ГДР женщины несли двойную нагрузку - работали и вели хозяйство, тогда как в ФРГ женщины в основном сидели дома, а новейшая бытовая техника облегчала им заботы по хозяйству. И все же жительницы ФРГ "меньше занимались сексом и были им менее удовлетворены, чем те женщины, которым приходилось выстаивать очереди за туалетной бумагой". Автор также приводит свидетельство Анны Дурчевой из Болгарии. "Конечно, кое-что в те времена было плохо, но моя жизнь была полна романтической любви, - говорила она. - После развода у меня были работа и зарплата, мне не требовался мужчина, который бы меня содержал. Я могла делать что заблагорассудится". Автор замечает: Дурчева много лет воспитывала дочь одна, но уверяла, что до 1989 года ей жилось лучше, чем теперь - ее дочери, родившейся в конце 1970-х. "Она только и делает, что работает, - рассказывала ей Дурчева в 2013 году, - а когда вечером приходит домой, слишком устает, чтобы побыть с мужем. Но это неважно, потому что он тоже устает. Они вместе сидят перед телевизором, как зомби. Когда я была в ее возрасте, нам жилось намного веселее". В 2016 году в Йене замужняя немка Даниэла Грубер, которой уже за 30, рассказала автору, что мать убеждает ее родить ребенка. "Она не понимает, насколько это теперь сложнее, до падения Стены женщинам это давалось легко, - сказала Грубер. - У них были детсады и ясли, они могли уйти в декрет, и рабочие места за ними резервировались. Я работаю то по одному контракту, то по другому, у меня нет времени на беременность". По словам автора, одна из причин в том, что коммунистические режимы считали женскую эмансипацию центральным элементом передового социалистического общества. "В 1930-е годы Сталин во многом перечеркнул то, что было достигнуто в первые годы СССР в плане прав женщин, - он запретил аборты и стал пропагандировать нуклеарную семью. Однако после Второй мировой войны острый дефицит мужчин на рынке рабочей силы побудил правительства в других коммунистических странах осуществлять различные программы женской эмансипации, в том числе спонсируемые государством исследования загадок женской сексуальности", - говорится в статье. Катерина Лискова (университет Масарика, Чехия) поведала, что чехословацкие сексологи еще в 1952 году начали изучать женский оргазм: "Они сосредотачивались на важности равенства мужчины и женщины как одного из ключевых компонентов удовольствия у женщин. Некоторые даже утверждали, что мужчины должны разделять с женщинами заботы по хозяйству и воспитанию детей, а иначе не будет хорошего секса". Автор признает, что в социалистических странах сохранялись неравенство по оплате труда и профессиональная сегрегация по принципу пола, искоренить патриархат в семье также не вполне удалось. И все же "в странах "восточного блока" женщинам не требовалось выходить замуж или заниматься сексом ради денег", утверждает Годси. Выделялись средства на поддержку матерей-одиночек, разведенных женщин и вдов. "За такими примечательными исключениями, как Румыния, Албания и СССР, большая часть восточноевропейских стран гарантировала доступ к сексуальному воспитанию и абортам. Это снижало социальные издержки от случайной беременности и уменьшало скрытые потери от материнства", - говорится в статье. По мнению автора, теперь же в бывших странах Варшавского договора многие достижения женской эмансипации утрачены или ослаблены, так что женщины пытаются сами решать проблемы, которые раньше за них решало государство. Источник: The New York Times