Команду Обамы предупредили о российском вмешательстве

"Администрация Обамы получила многочисленные предупреждения от чиновников, отвечающих за национальную безопасность, между 2014 и 2016 годами о том, что Кремль наращивает свои разведывательные операции и создает сети дезинформации, которыми он может воспользоваться для подрыва американской политической системы", - сообщает Али Уоткинс в брюссельской версии издания Politico, ссылаясь более чем на полудюжину нынешних и бывших чиновников.

"Еще в 2014 году администрация получила доклад, который цитировал российский источник с хорошими связями, заявляющий, что Кремль создает подразделение по дезинформации, которое может быть использовано для вмешательства в западные демократии", - говорится в статье. Доклад, согласно чиновнику, с ним ознакомленному, включал цитату российского источника, который сказал американским чиновникам в Москве: "Вы не представляете, насколько обширны эти сети в Европе (...) и в США; Россия проникла в СМИ, лоббистские фирмы, политические партии, правительства и вооруженные силы во всех этих местах".

"Это отчет был распространен среди Совета национальной безопасности США, разведслужб и Госдепартамента по безопасной электронной почте и через каблограммы весной 2014 года в рамках более широкой оценки российских намерений на Украине", - сообщает далее автор со ссылкой на вышеупомянутого чиновника. "Явного предупреждения об угрозе американским выборам не было, но, по словам чиновника, некоторые дипломаты и чиновники в Москве, отвечающие за национальную безопасность, сочли, что администрация слишком быстро отвергла возможность того, что вторжения Кремля могут достигнуть США", - пишет Уоткинс.

"Даже если у русских и [российского президента Владимира] Путина были такие амбиции, они сомневались в их способности их реализовать", - отметил источник издания, говоря об администрации Обамы.

Politico побеседовал "более чем с дюжиной нынешних и бывших чиновников, представляющих весь спектр национальной безопасности, включая разведслужбы, Госдепартамент и Пентагон". "Почти все они сказали, что были осведомлены об агрессивном кибершпионаже России и кампаниях дезинформации - особенно после впечатляющей российской попытки взломать украинские выборы в 2014 году. Но они ощущали, что или Белый дом, или ключевые ведомства не желали действовать решительно, чтобы противостоять российским действиям", - пишет автор.

"[У чиновников из разведки] был список вещей, на которые они никогда не могли получить разрешение, - рассказал изданию один чиновник из разведки. - Правда в том, что никто не хотел разозлить русских".

"Среди стратегий, выдвинутых до выборов 2016 года, были закрытие двух российских дач в Мериленде и штате Нью-Йорк, которые давно подозревали в том, что они были объектами российской разведки, высылка дипломатов и проведение контрразведывательных операций, которые предупредили бы Путина о твердой решимости США нанести ответный удар при любых попытках вмешательства в американскую политическую систему", - сообщает журналист.

"Чиновники вне Белого дома винили микроменеджмент Совета национальной безопасности в отсутствии более решительного ответа, в то время как бывший чиновник СНБ говорит, что любой провал решительных действий против России был обусловлен озабоченностью Госдепартамента и - менее часто - Минобороны касательно потенциальных ответных мер Москвы", - говорится далее.

"Даже после обнародования электронных писем, имевшего целью навредить кампании Клинтон, Белый дом не желал отвечать - на это сетовали несколько недавно покинувших должность чиновников эры Обамы", - продолжает автор.

После того как летом 2016 года был составлен список потенциальных опций ответных мер - включая выдворение более 100 российских дипломатов, сопротивление со стороны ведомств, отвечающих за национальную безопасность, было столь велико и разнообразно, что на протяжении нескольких месяцев ничего не было предпринято, рассказал изданию один чиновник из СНБ.

После выборов в декабре Белый дом наконец-то объявил о высылке 35 дипломатов и приказал кремлевским чиновникам освободить две дачи, принадлежащие русским, пишет журналист. Эти меры были символичными шагами, которые уязвили Кремль, но, по мнению многих чиновников из разведки, этого было слишком мало и слишком поздно, передает автор.

"Они были предупреждены. Они недооценили это, пока не стало слишком поздно, - отметил с оттенком горечи нынешний чиновник из администрации, говоря о Белом доме Обамы и России. - Они просто не знали, как справиться с плохими парнями".