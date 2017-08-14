Проблема не в Путине, а в России

Томас Грэм, управляющий директор Kissinger Associates, бывший старший директор по России в аппарате Совета национальной безопасности США, пишет в статье для Politico: хотя многие в США обвиняют Владимира Путина в ухудшении американо-российских отношений, последние всегда были шаткими.

"Две страны не в ладах друг с другом с той поры, когда США проявили себя как великая держава в конце XIX века и начали соперничать с Российской Империей за влияние в Маньчжурии", - говорится в статье.

"США нужно начать с суровой правды: Россия в ближайшее время (да и когда бы то ни было) не станет либеральной демократией, которая удобно вписывается в западные структуры", - утверждает эксперт. В то же время, по его словам, географическое положение России, ее ядерный арсенал, природные богатства, армия и научное сообщество послужат гарантией того, что она останется крупным игроком.

"У Вашингтона нет выбора, кроме как иметь дело с такой Россией, какая есть. Это вызывает вопрос: как управлять отношениями с большой и сильной страной, которая принципиально важна для любых мер по обеспечению безопасности в Европе, но в то же время придерживается чуждых ценностей и борется за влияние в других стратегически критических регионах?" - говорится в статье.

"Сдерживание, подкрепленное наказанием посредством санкций, - это одна из возможностей. Именно ей сейчас отдает предпочтение американский политический класс. Однако Вашингтон не может фактически изолировать одну из крупнейших экономик мира, особенно когда крупные и находящиеся на подъеме незападные державы, такие как Китай и Индия, не готовы следовать его примеру, - указывает Грэм. - Санкции в конце концов разочаруют - особенно в тех случаях, когда Россия полагает, что на карту поставлены ее ключевые интересы, как сейчас в ситуации с Украиной, и что никакие шаги, кроме капитуляции, не приведут к снятию санкций, ввиду стойкой неприязни Вашингтона к России".

"Лучшей возможностью было бы прагматично взаимодействовать с Москвой и сосредоточиться на управлении геополитическим соперничеством, чтобы свести к минимуму риск полномасштабного конфликта. США нужно непреклонно защищать свои жизненно важные интересы, но готовиться находить компромиссы по другим проблемам, если они не будут подвергать опасности ключевые американские принципы", - говорится в статье.

Грэм утверждает, что вышесказанное подразумевает, в частности, полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, но также готовность искать альтернативы вступлению Украины в НАТО, против которого упорно возражает Россия.

"Вашингтон и Москва должны признать, что нарастание мирового беспорядка влечет за собой необходимость более сбалансированных отношений, которые, не заглаживая исторические разногласия, способствовали бы продвижению интересов обеих сторон", - говорится в статье.