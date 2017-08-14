От документов НАТО до докладов по Сирии и Ливии: секреты МИД Италии, украденные русскими и китайцами

"Сообщения, отправленные из диппредставительств по кризисам в Сирии и Ливии, с обновлениями по итальянским интересам в Триполитании (историческая область в Ливии. - Прим. ред.). Обсуждения влияния санкций на Россию. Содержание неформальных встреч министров обороны ЕС и заседаний стратегического политического комитета по борьбе с терроризмом. А также отчеты о переговорах об удвоении "Северного потока", позиции правительств по миграционным потокам на балканском маршруте; прокомментированная повестка дня Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС и даже тренировочная деятельность НАТО. Таковы ценные трофеи, которыми завладели киберпреступники, проникнувшие в компьютерную сеть постоянного представительства Италии при ЕС и МИД Италии", - сообщает Флориана Булфон в итальянской газете La Repubblica.

Атака длилась с 2013 по 2016 год и позволила получить доступ к сведениям о дипломатическом персонале, включая руководство. "Наши аналитики считают, что атаки можно приписать Uroburos, вредоносному программному обеспечению, распространенному группой Apt 28, которая, по мнению многих, связана с ГРУ, российской военной разведслужбой, - передает журналистка. - Однако действовали не только они. Вторжение в представительство [Италии при ЕС] было также осуществлено китайцами из K3Chang и Zegost".

Издание, в частности, сообщает, что пик активности Uroburos был зафиксирован 2 и 7 сентября 2015 года, оно возобновило деятельность и в декабре. "Это именно те периоды, когда ЕС должен был принять решение по продлению санкций в отношении России", - отмечает журналистка.

"В МИД Италии признали вмешательство вплоть до 2016 года, но поспешили заявить: "вследствие первой атаки было осуществлено вмешательство по укреплению", больше "не был захвачен ни один чувствительный документ". Однако атака продлилась, по крайней мере, весь 2016 год. А ведь только подумать, что [киберпреступники] действовали уже летом 2013 года тем же способом. Три года спустя, лишь в октябре 2016 года, была создана межминистерская команда, которая, однако, не сможет поправить утерю стратегической для национальной безопасности информации", - заключает автор.