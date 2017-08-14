Михаил Ходорковский: "В Кремле сидят фантастические идиоты"

США при помощи новых антироссийских санкций преследуют свои экономические интересы - но Путин сам дал повод для их принятия. В интервью Der Spiegel Михаил Ходорковский резко осуждает действия Кремля и предупреждает Германию о возможных атаках в ходе выборов в Бундестаг.

В 2013 году Владимир Путин неожиданно помиловал экс-олигарха и владельца концерна ЮКОС Михаила Ходорковского. "Он снова на свободе, однако дорога домой ему заказана - при попытке въехать на территорию РФ ему может грозить арест. Власти собрали материал, которого будет достаточно для нового, третьего процесса против него", - пишет московский корреспондент издания Беньямин Биддер.

"Тем не менее, - продолжает журналист, - в Москве чувствуется его присутствие. Его фонд "Открытая Россия" взаимодействует с другими группами оппозиционеров, на парламентских выборах в 2016 году Ходорковский поддерживал кандидатов из рядов противников Кремля. Представители интеллигенции уважают его даже больше Алексея Навального, молодого оппозиционного политика, вокруг которого собралась молодежь", - говорится в статье.

"Весной этого года Ходорковский поддержал Навального, даже несмотря на то, что считает ошибочным непримиримый тон молодого политика в отношении чиновников и кремлевской элиты. По мнению Ходорковского, не следует сжигать мосты, ведущие к определенным представителям аппарата власти, оппозиции нужны союзники, если она хочет добиться успеха и восстановить принцип разделения ветвей власти - уже после Путина".

Комментируя новые антироссийские санкции, принятые в США, Михаил Ходорковский говорит о том, что "с точки зрения Америки это объяснимый и политически неизбежный шаг. Несомненно, новый закон затрагивает и экономическую плоскость. Американцы твердо убеждены в том, что, владея сланцевым газом, они владеют чрезвычайно перспективным продуктом, и хотят подготовить к нему европейские рынки".

Что касается последствий для России, "запрет на экспорт технологий для российских проектов по бурению скважин закроет России доступ к рентабельному освоению арктического шельфа, как минимум, на десятилетие", считает экс-олигарх.

"Российское руководство, - уверен Ходорковский, - само дало повод американцам пойти на этот шаг. Как можно быть настолько глупыми, чтобы вмешиваться в ход предвыборной кампании в США? В XXI веке санкции в сфере технологий могут обречь наше государство на стагнацию сроком в целое десятилетие. Фантастические идиоты!"

При этом, отмечает собеседник Der Spiegel, "для российского общества штрафные меры - очередной повод объединиться вокруг лидера против "вечного врага в лице американского империализма".

Отвечая на вопрос корреспондента о том, стоит ли Германии в ходе предстоящих выборов в Бундестаг опасаться вмешательства России посредством хакерских атак или фейковых новостей, Ходорковский отмечает, что "острая реакция американцев могла снизить готовность представителей окружения Путина к подобным маневрам".

"С другой стороны, - подчеркивает Ходорковский, - в такие операции вовлечено много людей. Они хорошо подготовлены и рассчитывали зарабатывать деньги на подобных заказах. Вероятность подобных атак остается высокой".

Описывая экономическую политику Путина, Ходорковский говорит о двух важных для российского президента принципах, "которые понравились бы многим либеральным экономистам на Западе". Это "низкий уровень инфляции и максимально низкий дефицит бюджета".

"Однако одновременно с этим растет влияние государственных концернов. Путин находит это правильным, поскольку в его глазах это повышает управляемость экономики, увеличивает возможность для влияния из Кремля. Он не понимает одного: за счет этого страдают эффективность и инновационность", - говорит Ходорковский.

"В представлении Путина свобода означает хаос, загаженные улицы и полуразрушенные дома. С его точки зрения можно чего-то добиться только тогда, когда все маршируют в ногу. В этом состоит особенность военного мышления и образа мыслей советского человека. При этом важно понимать, что Путин ничего не навязывает россиянам. Напротив, он сам скорее является олицетворением народных масс", - поясняет экс-олигарх.

Однако, подчеркивает он, сегодняшняя молодежь в России отличается от поколения своих родителей: "Молодые россияне более уверено обращаются с бытовыми свободами: они вообще не привыкли, чтобы государство запрещало им что-то читать или смотреть".

"Я пытаюсь помочь своей стране преодолеть нынешний этап контрреформ, которые проводит президент Путин", - отвечает Ходорковский на вопрос журналиста о том, чем он занимается на свободе.

Хочет ли он положить конец эре Путина? "Я не стал бы называть ее эрой Путина. Это, скорее, период, когда общество, измученное бурными переменами в 1990-е годы, ищет покоя агрессивным способом. Российское общество, которое чувствует себя несправедливо униженным, пытается вернуть самоуважение - нередко прибегая к довольно странным методам. Например, конфронтации с Западом. Существуют две возможности положить этому конец. Можно помочь людям понять реальное положение дел (...), второй вариант - это естественный процесс смены поколений. (...) Но и с молодежью надо работать, поскольку наше российское государство уже начало кормить молодое поколение мифами: о том, что Россия окружена врагами, что история нашей страны не имеет темных страниц (...)". "Наша задача - вести борьбу против этих мифов и попытаться донести до людей, что альтернатива нынешнему курсу существует", - подчеркивает Ходорковский.

"Демократия у нас превратилась в ругательство. "Либерал" - серьезное оскорбление. Если следовать этой логике, понятие "свобода" становится чем-то подозрительным. Она трактуется как возможность делать все что хочешь, без оглядки на других", - отмечает в заключение интервью Михаил Ходорковский.