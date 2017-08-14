Работа Тони Блэра в качестве эмиссара по делам Ближнего Востока тайно финансировалась богатой арабской страной

В 2007-2015 годах экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр был спецпредставителем Квартета по ближневосточному урегулированию ("Ближневосточного квартета"). Газета Sunday Telegraph, ссылаясь на некие несанкционированно распространенные электронные письма, с которыми она ознакомилась, утверждает: "Объединенные Арабские Эмираты потихоньку финансировали лондонский офис Блэра, он также получал миллионы в форме гонораров за консультации от этого государства и от фонда суверенного богатства Абу-Даби - его столицы". "Кроме того, высокопоставленный чиновник МИД Великобритании, руководивший аппаратом Блэра как спецпредставителя "квартета", привлекался к выполнению поручений, связанных с его частной "империей консалтинга", - пишет журналист Эдвард Мэлник.

"Спустя год с небольшим после того, как Блэр покинул Даунинг-стрит (то есть пост премьер-министра. - Прим. ред.) и стал представителем "квартета", глава его аппарата на новой должности Ник Бэннер ездил в ОАЭ для встречи с Халдуном Аль Мубараком, главным управляющим "Мубадалы" - фонда суверенного богатства, на который Блэр в следующем году начал работать в качестве платного консультанта", - утверждает издание, ссылаясь на электронные письма.

"В следующем месяце Бэннеру - чиновнику, "одолженному" у МИДа, - поручили организовать переговоры между южнокорейской нефтяной компанией UI Energy, которую экс-премьер консультировал за деньги, и главой одной государственной инвестфирмы в Абу-Даби", - утверждает издание.

Издание также сообщает: "В 2009 году сотрудница МИДа Ребекка Гатри, прикомандированная к офису Блэра в "квартете", прислала некому чиновнику ОАЭ банковские реквизиты компании Windrush Ventures, перенаправлявшей деньги за его (Блэра. - Прим. ред.) коммерческую консультативную работу. Это произошло спустя несколько дней после официальных переговоров по Ближнему Востоку, которые он провел с шейхом Абдаллой (бен Заидом Аль Нахайяном, министром иностранных дел ОАЭ. - Прим. ред.) в штаб-квартире ООН в США".

"В другом электронном письме, отправленном в 2010 году, Джейсон Сирэнк, финансовый инспектор Tony Blair Associates, зонтичной организации, которая ведает коммерческой деятельностью Блэра, просил у чиновников ОАЭ деньги на "деятельность" Блэра "в качестве представителя "квартета", - сообщает издание.

"Telegraph также ознакомилась с деталями другого платежа в размере 2 млн долларов, поступившего в Windrush из офиса шейха Абдаллы в 2011 году. Отдельные счета-фактуры наводят на мысль, что Windrush получила не менее 12 млн долларов от МИД ОАЭ за консультационную деятельность в Колумбии, Вьетнаме и Монголии в дополнение к миллионам, которые ему (Блэру. - Прим. ред.) выплачивал "Мубадала", - говорится в статье.

Издание приводит слова официального представителя Блэра, что тот "никогда не пользовался своей ролью в "квартете", чтобы преследовать деловые интересы".