14 августа 2017 г. Том Харпер | The Times Смерть Перепиличного: "Очевидно, что это было убийство" С тех пор как Александр Перепиличный упал и умер рядом со своим особняком в эксклюзивном закрытом поселке в графстве Суррей в ноября 2012 года, ответ полиции, как кажется, был таковым: "Проходите, ребята - здесь смотреть не на что", - пишет Том Харпер в британском издании The Sunday Times. Однако расследование издания установило, что "там было много достойного внимания" - гораздо больше, чем явствовало из выводов старшего следователя Иэна Полларда, чей доклад коронеру о смерти россиянина "походил на самый бессодержательный из полицейских рассказов", пишет автор. "В месяцы, предшествующие своей последней пробежке, Перепиличный играл в опасную игру, - говорится в статье. - Документы показывают, что финансист, который родился на Украине, но сколотил состояние в Москве, отмывал выручку с предположительного налогового мошенничества на 150 млн фунтов стерлингов, совершенного российскими чиновниками, переводя ее на швейцарские банковские счета. Однако он пошел против своих соратников, сбежав в Британию в 2010 году и передав свидетельства швейцарским прокурорам, расследовавшим поток незаконных денег из России". Как и многих информаторов, пишет автор, Перепиличного могло подтолкнуть к решению стать осведомителем желание спасти свою собственную шкуру. Газета может сообщить, что "московский офис Интерпола выявил его деятельность примерно в то же время, отправив секретный запрос информации о бизнесмене британским коллегам в 2010 году". Международное агентство уголовной полиции предупредило британские правоохранительные органы, что Перепиличный "подозревается в мошенничестве, отмывании денег и злоупотреблении властью", что он "организовал криминальную группировку, чтобы незаконно присвоить деньги", "отмыл деньги, полученные незаконно за рубежом, и купил через свою жену недвижимость в Великобритании", рассказывает журналист. "Это коммюнике было в распоряжении полиции Суррея ранее в этом году, однако Поллард продолжил убеждать коронера, что россиянин не имел "никаких преступных связей с ОПГ", - передает автор. "Также сообщения по Skype, найденные на компьютере Перепиличного, раскрывают угрозы смертью, поступавшие с его родины, и предупреждение - "Не делай глупых шагов" - с явной попыткой вымогательства: "Если ты хочешь безопасную свободную жизнь, ты должен заплатить 300 тыс. рублей", - информирует издание. Описание полицией Перепиличного как беззаботного, добропорядочного гражданина подвергается еще большим сомнениям в связи со сведениями о том, что ему предстояла "очная ставка" в присутствии швейцарских прокуроров с членом российского мафиозного синдиката, на которого он донес, говорится далее. За шесть недель до того, как Перепиличный свалился замертво в Суррее, швейцарцы допросили Владлена Степанова и проинформировали его, что ему предстоит столкнуться со своим обвинителем лично, сообщает автор. "Электронная переписка между полицией Суррея и швейцарскими властями также раскрывает, что три других свидетеля по делу "уже умерли" и что Перепиличный рассказал своим кураторам в Женеве о своих страхах, что он "может оказаться в той же ситуации, что и Сергей Магнитский", адвокат, который разоблачил то же мошенничество и который, согласно российскому Совету по правам человека при президенте, был жестоко избит перед тем, как умер в московской тюрьме в 2009 году", - продолжает журналист. "Почему полиция, как кажется, не рассмотрела возможность того, что Перепиличный был убит? - задается вопросом автор. - Один источник в западной разведке считает, что Британия стремится не воспламенять напряженность с Россией после случая Александра Литвиненко, бывшего агента КГБ, который умер от отравления радиацией в Лондоне в 2006 году". "Совершенно очевидно, что это было убийство, - приводит издание комментарий Криса Филлипса, бывшего главы подразделения британской полиции по борьбе с терроризмом (National Counter Terrorism Security Office). - Хотя, в отличие от Литвиненко, похоже, что они не хотят, чтобы люди знали об этом убийстве". Источник: The Times