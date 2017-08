14 августа 2017 г. Адам Тейлор | The Washington Post В насилии в Шарлотсвилле нельзя обвинить иностранное государство Шарлотсвилль, штат Вирджиния, обычно не попадает на общенациональные радары Америки, но в прошедшие выходные, когда аморфный альянс крайне правых, включающий так называемых ультраправых, белых националистов, неонацистов и членов "Ку-клукс-клана", направился в город, чтобы выступить против планируемого сноса статуи генерала армии Конфедерации Роберта Э.Ли, он оказался в центре важнейших событий в стране, пишет во внешнеполитическом блоге The Washington Post Адам Тейлор. "Столкновения начались, когда крайне правые провели факельный марш в нацистском духе вечером в пятницу и еще раз - на следующий день. К утру субботы штат Вирджиния провозгласил чрезвычайное положение. Вскоре после этого мужчина с очевидной давней одержимостью нацистской символикой врезался на машине в толпу противников протестующих, убив одного человека и нанеся увечья 19 другим", - говорится в статье. "В конфликте, который, как кажется, сосредоточен на все еще спорных моментах американской истории - гражданской войне и рабстве, символика некоторых участников марша крайне правых имела международную окраску", - отмечает автор, приводя в качестве примера символы нацистской Германии и фашистской Италии. Некоторые обозреватели также усмотрели в Шарлотсвилле прямое иностранное влияние. Молли Маккью, писательница и консультант по вопросам внешней политики, заявила у себя в Twitter, что акции протеста крайне правых должны привести к дебатам о "российском влиянии и операциях в США". Джим Ладс, вице-президент отдела общественных исследований и инициатив в Центре международных отношений и общественной политики Пелла (Pell Center for International Relations and Public Policy), добавил, что "между ультраправыми группировками в Шарлотсвилле и Россией, несомненно, существует связь". "Несмотря на это, многие эксперты по России предупреждают, что влияние Москвы в США чрезмерно преувеличивается", - пишет автор, отмечая идеологические расхождения Москвы и американских националистов. "Правительство Владимира Путина по большей части сокрушило политические амбиции крайне правых в самой России", - напоминает Тейлор. Кроме того, идеи, которыми руководствуются американские крайне правые, изобретены не в Москве. Дж. М.Берджер, участник трансатлантического проекта Alliance for Securing Democracy, недавно предположил, что Россия может лишь способствовать распространению уже существующих идей. И сопротивление уничтожению памятников и символов Конфедерации намного старше "ультраправых" группировок или кампании Трампа, говорится в статье. Впрочем, отмечает автор, хотя президент Трамп публично обрушивался с яростной критикой на столь разнообразных противников, как Северная Корея и магазин Nordstrom, он не особо высказывался и был дипломатичен в отношении российской агрессии. "Насилие крайне правых, кажется, стало одной из тех редких тем, на предмет которых прямолинейный президент не способен высказаться", - пишет Тейлор. Источник: The Washington Post