14 августа 2017 г. Джим Мэттис, Рекс Тиллерсон | The Wall Street Journal Мы привлекаем Пхеньян к ответу "В последние несколько месяцев неоднократные незаконные испытания Северной Кореей баллистических ракет и МБР - в сочетании с последними воинственными заявлениями из Пхеньяна о намерениях поразить США, Гуам, наших союзников и интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе - обострили напряженность между Северной Кореей и Америкой до уровня, невиданного со времен Корейской войны", - пишут министр обороны США Джим Мэттис и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в статье для The Wall Street Journal. "В ответ администрация Трампа при поддержке международного сообщества оказывает дипломатическое и экономическое давление на Северную Корею, чтобы достичь полного, поддающегося контролю и необратимого ядерного разоружения Корейского полуострова и ликвидации программ режима по созданию баллистических ракет", - пишут министры. Они подчеркивают, что США не стремятся к "смене режима" и "объединению двух Корей", а также не хотят навредить "многострадальному северокорейскому народу". Мэттис и Тиллерсон отмечают особую роль Китая как ближайшего соседа и партнера Северной Кореи. Если Китай хочет сыграть более активную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе, он должен принять решение оказать решительное дипломатическое и экономическое воздействие на Северную Корею, говорится в статье. "Недавнее единодушное голосование в Совете Безопасности ООН вводит новые санкции против Северной Кореи и подчеркивает степень, до которой режим решил изолировать себя от международного сообщества. Это голосование, также поддержанное Россией, отражает стремление международного сообщества выступить против продолжающейся угрозы со стороны северокорейского режима международной безопасности и стабильности", - пишут авторы публикации. "Хотя дипломатия является предпочтительным средством изменения курса действий Северной Кореи, она подкрепляется военными вариантами. Союзы США с Южной Кореей и Японией сильны. Однако Пхеньян упорно отвергал попытки Сеула создать условия, в которых может состояться мирный диалог, и, напротив, шел по безрассудному пути угроз и провокаций. В результате этих опасностей новое правительство Южной Кореи продолжает размещение американской системы ПРО THAAD для борьбы с этой угрозой", - говорится в статье. "США продолжат работать с нашими союзниками и партнерами с целью укрепить дипломатическое и военное сотрудничество и призвать государства к ответственности за их обещания изолировать режим. Это включает в себя строгое соблюдение санкций, что затронет все источники доходов Северной Кореи. В особенности США продолжат требовать соблюдения Китаем и Россией обещаний не оказывать режиму экономической помощи и убедить его свернуть с опасного пути", - пишут Мэттис и Тиллерсон. Источник: The Wall Street Journal