14 августа 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Яд политики, основанной на идентичности "Как это всегда бывает в эпоху Дональда Трампа, политики и журналисты сводят обсуждение кровопролития, произошедшего в субботу в Шарлотсвилле, Вирджиния, к спорам о словах и намерениях Трампа, - отмечает редакция The Wall Street Journal. - Это ошибка, независимо от того, что вы думаете об этом президенте, потому что такие крупные происшествия, как в Вирджинии, вызывает яд более крупного масштаба, который никуда не денется после неизбежного ухода Трампа". "Если говорить конкретно, патология, ставшая явной в Вирджинии, - это белое националистическое движение, возглавляемое сегодня такими людьми, как Ричард Спенсер, Дэвид Дюк и Брэд Гриффин. Только они виноваты в кровопролитии, случившемся, когда один из их приверженцев въехал на автомобиле в группу мирных протестующих, убив молодую женщину и ранив еще 19 человек", - утверждают авторы статьи. Редакция указывает, что принцип равных возможностей и справедливости, независимой от цвета кожи, который победил в 1960-х, теперь заброшен в интересах новой политики идентичности, которая снова стремится разделить американцев по расе, этнической принадлежности, гендеру и даже конфессии. "Теперь "разнообразие" - безотказное оправдание для этих разделений, и ирония в том, что никогда еще Америка на была более разнообразной и толерантной", - говорится в статье. "Трамп не создал эту одержимость идентичностью, пусть и пытался ее использовать, будучи кандидатом. Он скорее симптом, чем причина, хотя теперь, когда он стал президентом, его особенно важное обязательство - осуждать данное явление. Это относится и к другим политикам. Тем не менее единственной миссией почти каждого демократа, которого мы видели в выходные, оказалось использование дубинки "белого супрематизма" против мистера Трампа - и это все. Но это не конец истории, и все останется по-прежнему, если мы не воспротивимся глубинным причинам разделения", - пишет WSJ. Источник: The Wall Street Journal