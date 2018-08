14 августа 2018 г. Майкл Вейсс | The Daily Beast Вот почему Путин атакует трех сотрудников Министерства внутренней безопасности "Тодд Хаймен, круглоголовый, крепкого телосложения житель Нью-Йорка, говорит с приятным, характерным для внешних округов города акцентом и провел последние 18 лет на работе в федеральном правительстве в разных качествах", - пишет корреспондент The Daily Beast Майкл Вейсс. Он занимал должность в подразделении уголовных расследований Налоговой службы Министерства финансов, а сейчас является спецагентом в Министерстве внутренней безопасности (DHS), говорится в статье. "Так почему Владимир Путин, глава Российской Федерации, так заинтересовался сыщиком Тоддом Хайменом и парой его коллег по DHS?" - задается вопросом автор. Он напоминает, что на пресс-конференции Путина и Дональда Трампа в прошлом месяце российский президент заявил, что он с удовольствием разрешит американским следователям пообщаться с 12 сотрудниками российской военной разведки, перечисленными Робертом Мюллером в весьма подробном обвинении в хакерском взломе серверов электронной почты Демократической партии. Но, по словам Путина, он хотел получить что-то взамен. Он заявил, что ожидает от Трампа разрешения российским агентам "допросить чиновников, включая сотрудников правоохранительных органов и разведслужб США, которые, как мы считаем, каким-то образом связаны с нелегальными действиями на территории России". Путин далее пояснил, что эти чиновники, которых он хотел допросить, предположительно были причастны к переводу невероятных 400 млн украденных российских денег, изначально полученных путем сложного налогового мошенничества. И эти деньги попали в казну предвыборного штаба некой Хиллари Родэм Клинтон, иронизирует Вейсс. Вскоре после этого, чтобы расставить все точки над "и", генеральный прокурор РФ Юрий Чайка перечислил имена, и среди них оказалось имя Хаймена, говорится в статье. Конечно, большая часть американцев никогда не слышала о Хаймене или о двух его коллегах по DHS, Александре Шварцмане и Светлане Энгерт, также перечисленных генеральным прокурором Чайкой. Но ряд других людей в списке Путина более известны - это, например, экс-посол США в России Майкл Макфол, отмечает издание. Путин хотел бы, чтобы мы - или, по крайней мере, Трамп - поверили, что эти люди являются законными эквивалентами оперативников ГРУ, проникших хакерским путем в систему выборов США и перевернувших американскую политику с ног на голову, пишет Вейсс. "Но почему?" - задается он вопросом. Случай с "тройкой" DHS в особенности раскрывает все карты, считает автор. "Хаймен, Шварцман и Энгерт не отмывали деньги, как предполагают Путин и его генеральный прокурор, они вели расследование по отмыванию денег", - говорится в статье. "Эти трое сыграли важную роль в сборе улик для правительства США в хорошо известном деле о конфискации гражданского имущества, выдвинутого против Prevezon Holdings, компании, зарегистрированной на Кипре, подозреваемой в отмывании государственных российских денег, полученных с помощью изощренного налогового мошенничества", - пишет издание. "Просматривая судебные документы по этому делу, всякий, кто отслеживал длинный перечень намеков на сговор Трампа с российскими агентами, сразу же узнает имя одного из адвокатов Prevezon - Натальи Весельницкой", - говорится в статье. Да, пишет автор, это та же самая женщина, которая позже встретилась с Дональдом Трампом-младшим, Джаредом Кушнером и Полом Манафортом в "Башне Трампа" в июле 2016 года под предлогом того, что она может передать "компромат" на Хиллари Клинтон. Предполагаемый компромат предположительно обернулся рассказом Весельницкой, сообщившей равнодушной и скучающей команде кампании Трампа, что некий Билл Браудер сотрудничал с двумя американскими венчурными капиталистами, которые, в свою очередь, сделали некоторые политические пожертвования Хиллари Клинтон и Демократической партии, пишет издание. Кажется, история все время возвращается к Браудеру. Это связано с тем, что Браудер предоставил исчерпывающую информацию по так называемому делу Магнитского, подлинному случаю сложного налогового мошенничества, совершенного организованным преступным синдикатом, орудующим при поддержке членов российского правительства. И из этих 230 млн долларов, как утверждает правительство США, "по крайней мере 1965444" были отмыты Prevezon через покупку недвижимости в Нью-Йорке, пишет автор. "Весельницкая редактировала юридические документы для Генеральной прокуратуры и сочинила письменное показание от имени заместителя генерального прокурора Михаила Александрова, опять же в связи с расследованием по Prevezon. И теперь я обнаружил, что она также "удаленно участвовала" при показаниях в суде двух специальных агентов DHS, которые работали над этим делом: Тодда Хаймена и Александра Шварцмана", - утверждает Вейсс. "Ни в одном случае Весельницкая, которая плохо говорит по-английски, не задавала никаких вопросов о специальных агентах DHS. Тем не менее, она слышала, как Тодд Хаймен объяснял, что большая часть доказательств, которые он видел, была предоставлена Браудером, которого Весельницкая, Чайка и Путин считают врагом народа или, по крайней мере, их народа", - говорится в статье. Итак, переведем высказывания Путина в Хельсинки заново. По сути дела, он сказал Трампу: "Позвольте мне поговорить с американцами, которые разоблачили мое мафиозное государство, а я позволю вам поговорить со шпионами, которые - что я никогда не признаю - помогли вам стать президентом".