У других людей намного меньше секса, чем вы думаете

Ученые из центра изучения общественного мнения Ipsos проанализировали, насколько представления молодых людей о сексуальной жизни других соответствуют действительности, сообщает Huffington Post Deutschland.

В исследовании приняли участие жители США и Великобритании в возрасте от 18 до 29 лет. По мнению участников эксперимента, мужчины в среднем занимаются сексом 14 раз в месяц. В действительности же мужчины в Великобритании в среднем имеют половой контакт только 5 раз в месяц, а в США - всего лишь 4 раза, говорится в статье.

Мужчины еще больше переоценивают сексуальную жизнь женщин, отмечает корреспондент. По их предположению, женщины занимались сексом 22-23 раза за предшествовавшие эксперименту четыре недели. На самом деле женщины в Великобритании и США имеют интимную связь примерно 5 раз в месяц.

По мнению ученых, наша склонность к переоценке сексуальной активности других людей связана с тем, что мы формируем наше социальное поведение благодаря наблюдению, а секс - это в высшей степени личное явление. В результате наши представления складываются только из слухов, сомнительных опросов и порнографии, то есть на основе источников, которые не имеют ничего общего с реальностью, заключает издание.