"Не потепление отношений, но соприкосновение интересов"

Канцлер Германии 18 августа проведет переговоры с российским президентом - впервые с тех пор, как Трамп заявил, что Россия контролирует Германию. По словам аналитиков, этот неожиданный шаг показывает, как и враги, и союзники США реагируют на непредсказуемую дипломатию Трампа. У Меркель и Путина сложные отношения, основанные на взаимном недоверии и прагматизме, и их предстоящая встреча будет всецело посвящена бизнесу, пишет западная пресса.

"У Путина очередная неожиданная встреча. На сей раз с Меркель" - сообщает в заголовке The New York Times.

Канцлер Германии в эти выходные проведет переговоры с Путиным неподалеку от Берлина. По словам аналитиков, этот неожиданный шаг показывает, как и враги, и союзники США реагируют на пошлины и непредсказуемую дипломатию администрации Трампа, пишет журналистка Мелисса Эдди.

Пресс-секретарь Меркель сообщил, что в фокусе переговоров должна быть ситуация в Сирии, насилие на востоке Украины и совместный газопровод. "Но аналитики считают, что за рамками конкретных пунктов встречи может стоять попытка укрепить партнерские связи и обменяться идеями насчет того, как лучше ответить на пошлины президента Трампа. Пошлины на алюминий и сталь нанесли удар и по России, и по Германии, и обе страны опасаются цепной реакции из-за недавних мер Трампа против Турции", - говорится в статье.

"Я бы рассматривал эту встречу в более широком, глобальном контексте. Я не вижу здесь сигнала о потеплении отношений между Берлином и Москвой, но у них есть точки соприкосновения интересов, где они все больше хотят сотрудничать", - сказал Штефан Майстер, директор программ по изучению Центральной и Восточной Европы, России и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики.

Первым в списке станет газопровод "Северный поток - 2", отмечает автор статьи. США всегда выступали против этой идеи, а Трамп в прошлом месяце в этой связи яростно атаковал Германию, назвав ее "заложницей России".

Меркель преследуют политические последствия ее реакции на сирийский гуманитарный кризис - допуска в Германию сотен тысяч мигрантов. Ее положение могла бы укрепить сделка, позволяющая некоторым из беженцев вернуться домой. "Учитывая роль Москвы в поддержке президента Сирии Башара Асада, потребуется участие России", - пишет Эдди.

Вашингтон обещал ввести против России новые санкции в ответ на попытку убийства Скрипаля. Немецкие компании в России пока не были затронуты подобными мерами, но есть опасения, что пострадать могут банки и энергетические компании. По словам исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса, это один из поводов для более тесного сотрудничества.

"Я не вижу перемен в отношениях между Москвой и Берлином, - сказал он. - Но по некоторым конкретным вопросам они сотрудничают более тесно, в основном в ответ на американскую внешнюю политику, которую мы наблюдаем со стороны Вашингтона".

У Меркель и Путина сложные отношения, основанные на взаимном недоверии и прагматизме, и их предстоящая встреча будет всецело посвящена бизнесу, пишет журналистка Newsweek Кристина Маза.

Лидеры встретятся в Германии 18 августа, чтобы обсудить длинный перечень вопросов, в том числе конфликт в Сирии и "Северный поток - 2".

"Меркель захочет, чтобы Россия обязалась поддерживать значительный транзит газа через Украину после того, как "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию, - сказала аналитик в сфере энергетики Джорджтаунского университета Бренда Шаффер. - Путину легко на это пойти, потому что это действительно нужно из-за необходимости удовлетворять все больший спрос на газ в Европе в обычное время, а особенно в периоды пикового спроса. Еще в 2015 году Путин поручил "Газпрому" подготовиться к продолжению транзита через Украину после завершения строительства "Северного потока -2".

Добившись того, чтобы Украина продолжала собирать транзитные пошлины, Меркель может несколько смягчить критику. Эксперт Атлантического совета по Германии Йорн Флек сказал Newsweek: "Меркель понимает, что "Северный поток - 2" позволяет США и восточным странам ЕС критиковать Германию за, как считают эти партнеры, отсутствие солидарности со стороны Берлина. И это в тот момент, когда сама Германия просит о большей солидарности по другим вопросам, таким как миграция, и пытается заверить партнеров, особенно восточноевропейских, в том, что серьезно относится к российскому вмешательству".

Немецкая Tagesspiegel размышляет, "о чем пойдет речь во время встречи между Меркель и Путиным в Мезеберге".

"С момента майской встречи прошли первые 100 дней последнего мандата Путина (...) Сейчас российский президент находится в самой непростой фазе своего почти 20-летнего правления. Новые американские санкции (...) уже нанесли удар по курсам акций российских компаний и значительно ослабили курс рубля. Неспокойно и внутри страны. Серьезное недовольство граждан вызвали планы правительства по повышению пенсионного возраста", - говорится в статье.

"Если жизненный уровень россиян изменится к худшему еще и за счет новых американских санкций, это может негативно отразиться на власти Путина", - замечает обозреватель издания Франк Герольд.

"В этой ситуации, - пишет автор, - Путин хотел бы услышать от Меркель заверения в том, что Германия не пойдет путем ужесточения санкций вслед за США". По мнению Владислава Белова, эксперта по Германии из РАН, такие спорные темы, как Крым и Восточная Украина, и впредь будут оказывать давление на двусторонние отношения, однако "рабочий диалог развивается очень хорошо - и это главное".