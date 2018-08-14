Европейцы встревожены дискуссиями о границах между Сербией и Косово

Белград и Приштина упоминают об обмене территориями - это рискованная ставка на Балканах, пишет журналист Le Monde Жан-Батист Шастан.

На Балканах снова могут быть изменены границы? Долгое время это было немыслимо с учетом необходимости сохранения стабильности в регионе, который раздирало множество войн в 1990-е годы. И такая вероятность, пугающая многие европейские канцелярии, неожиданно вернулась в рамках долгих и щекотливых переговоров между Сербией и Косово. В своем заявлении Хашим Тачи, президент бывшего сербского региона, ставшего независимым в 2008 году, в начале августа публично объяснил, что могут быть рассмотрены "пограничные корректировки" "в рамках мирного решения с Сербией".

Эта взрывоопасная идея до сих пор отклонялась властями Косово, страны с албаноязычным большинством, где при этом живет значительное сербское меньшинство, отмечает автор.

Тачи предложил организовать референдум "с единственным решением, узаконивающим пожелания проживающих там албанцев".

В своем столь же неожиданном заявлении сербский президент Александр Вучич ответил ему 9 августа, что он тоже "благосклонно относится к разграничению с албанцами". "Иметь территорию, где никто не знает, кому она принадлежит, всегда является источником потенциального конфликта", - сказал он.

Вашингтон, долгое время выступавший против любого изменения границ, поддерживающий Косово со времен войны 1999 года, похоже, тоже смягчил свою позицию после прихода Дональда Трампа к власти. До такой степени, что многие европейские дипломаты теперь встревожены, как бы США не сумели договориться о подобном решении с Россией, которая исторически поддерживает Сербию. Вучич и Тачи должны встретиться в начале сентября в Брюсселе на новом раунде переговоров под эгидой Евросоюза, официально выступающего против всякого разделения, передает Шастан.

"Это большая опасность для всего региона", - встревожился Пьер Мирель, бывший уполномоченный Еврокомиссии по Балканам. Он выразил обеспокоенность потенциальной "эскалацией движений за обновление границ по этническим принципам", которая способна заразить соседние страны, такие как Македония, Черногория или Босния, где с трудом сосуществуют многие национальные меньшинства, говорится в статье.