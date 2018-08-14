Путин и Меркель встретятся впервые с тех пор, как Трамп заявил, что Россия контролирует Германию

У Ангелы Меркель и Владимира Путина сложные отношения, основанные на взаимном недоверии и прагматизме, и предстоящая встреча глав государств будет всецело посвящена бизнесу, пишет журналистка Newsweek Кристина Маза.

Лидеры встретятся в Германии 18 августа, чтобы обсудить длинный перечень вопросов, в том числе конфликт в Сирии и "Северный поток - 2". В последние месяцы газопровод стал вызывать еще больше споров. Дональд Трамп на саммите НАТО раскритиковал сделку и назвал Меркель "заложницей" России из-за зависимости ее страны от российского газа.

Некоторые страны ЕС являются ярыми противниками проекта и заявляют, что из-за него сократятся пошлины за транзит, которые Россия выплачивает Киеву. Меркель продолжает утверждать, что проект экономически оправдан, а некоторые эксперты считают, что угроза для украинской экономики преувеличена.

"Меркель захочет, чтобы Россия обязалась поддерживать значительный транзит газа через Украину после того, как "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию, - сказала аналитик в сфере энергетики Джорджтаунского университета Бренда Шаффер. - Путину легко на это пойти, потому что это действительно нужно из-за необходимости удовлетворять все больший спрос на газ в Европе в обычное время, а особенно в периоды пикового спроса. Еще в 2015 году Путин поручил "Газпрому" подготовиться к продолжению транзита через Украину после завершения строительства "Северного потока -2".

Добившись того, чтобы Украина продолжала собирать транзитные пошлины, Меркель может несколько смягчить критику. Эксперт Атлантического совета по Германии Йорн Флек сказал Newsweek: "Меркель понимает, что "Северный поток - 2" позволяет США и восточным странам ЕС критиковать Германию за, как считают эти партнеры, отсутствие солидарности со стороны Берлина. И это в тот момент, когда сама Германия просит о большей солидарности по другим вопросам, таким как миграция, и пытается заверить партнеров, особенно восточноевропейских, в том, что серьезно относится к российскому вмешательству".