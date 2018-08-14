Кто такой Олег Сенцов, противник Путина, держащий голодовку более 3 месяцев?

В 2015 году кинорежиссер Олег Сенцов был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению в "терроризме", потому что он выступил против оккупации Крыма Россией, пишет корреспондент французского издания Le Nouvel Observateur.

Петиции, обсуждения, "красный телефон"... ни одна из этих инициатив на данный момент не обеспечила освобождения Олега Сенцова, осужденного на 20 лет колонии строгого режима за "терроризм" и "незаконную торговлю оружием", говорится в статье.

Многие известные деятели уже призвали "действовать быстро, чтобы не дать умереть" кинорежиссеру, среди них - экономист Кристиан Тобира, писательницы Дельфина де Виган, Мейлис де Керангаль на сайте l'Obs, и еще 100 подписантов, в том числе режиссеры швейцарец Жан-Люк Годар и британец Кен Лоуч на сайте Le Monde.

В прошлую пятницу Эммануэль Макрон из Брегансона (летней президентской резиденции на юге Франции. - Прим. ред.) позвонил Владимиру Путину, чтобы замолвить слово за Сенцова. В ответ российские власти опубликовали справку о состоянии его здоровья, утверждающую, что у заключенного "дефицита массы тела не наблюдается". Однако вопрос о его освобождении, судя по всему, не актуален, отмечает автор статьи.

Через два месяца после спорной аннексии Крыма Россией в марте 2014 года кинорежиссер - который выступил против - был арестован российскими властями. По его рассказам, после ареста он подвергался избиению и пыткам. Он был отдан под суд в 2015 году, его судебный процесс был признан Amnesty International "сталинским". Тогда он был обвинен в координации деятельности ультранационалистической украинской группировки, которая намеревалась атаковать пророссийские организации и инфраструктуры на полуострове, передает журналист.

В разговоре с AFP это оспаривает Константин Реуцкий, украинский активист, общавшийся с ним в этот период: "Олег и его товарищи организовывали авторалли в Крыму, с украинскими флагами и символикой. Они также прикрепляли их к стенам (...) и продолжали это делать после аннексии, когда все уже уехали. (...) Его целью было показать, что Крым не был на 100% пророссийским".

Власти также пытаются побыстрее нейтрализовать всякую полемику, преуменьшая ценность творчества Сенцова, говорится в статье. Подобные аргументы недавно привел перед ЧМ по футболу выразитель мнений Кремля Дмитрий Киселев. "Сенцов снял всего один документальный фильм о людях, играющих в видеоигры. Бюджет фильма, по признанию режиссера, составлял 20 тыс. долларов", - заявил он во время своей высокорейтинговой еженедельной передачи на телеканале "Россия-1".

Фильм Сенцова "Гамер", снятый в реалистическом стиле, был показан на многих европейских кинофестивалях, получил приз в Роттердаме в 2012 году, что позволило кинорежиссеру начать съемки своего второго полнометражного фильма, напоминает автор статьи.

Олег Сенцов объявил голодовку три месяца назад, требуя освобождения всех украинских "политических заключенных", содержащихся в тюрьмах в России, говорится в статье.

В палате медицинской службы своего лагеря, куда Олег Сенцов был переведен через две недели после начала своей голодовки, по словам его адвоката Дмитрия Динзе, "он читает книги, пишет и завершает сценарии, пишет рассказы".

"Он много работает, иначе сошел бы с ума, если бы просто лежал, уставившись в потолок".

На этой неделе адвокат заявил, что его подзащитный был "готов" умереть, уверяя, что с начала заключения тот потерял 30 кг и страдает от проблем с сердцем.

"Конечно, Олег, как и любой человек, не хочет умирать. Но он к этому готов. (...) Олег стал украинским камикадзе, который ставит на карту свою жизнь ради спасения жизни других, борясь за свои идеалы, за свою страну".