14 августа 2018 г. Мелисса Эдди | The New York Times У Путина очередная неожиданная встреча. На сей раз с Меркель Ангела Меркель в эти выходные проведет переговоры с Владимиром Путиным неподалеку от Берлина. По словам аналитиков, этот неожиданный шаг показывает, как и враги, и союзники США реагируют на пошлины и непредсказуемую дипломатию администрации Трампа, пишет журналистка The New York Times Мелисса Эдди. Пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт сообщил, что в фокусе переговоров должна быть ситуация в Сирии, насилие на востоке Украины и совместный газопровод. "Но аналитики считают, что за рамками конкретных пунктов встречи может стоять попытка укрепить партнерские связи и обменяться идеями насчет того, как лучше ответить на пошлины президента Трампа. Пошлины на алюминий и сталь нанесли удар и по России, и по Германии, и обе страны опасаются цепной реакции из-за недавних мер Трампа против Турции", - говорится в статье. "Я бы рассматривал эту встречу в более широком, глобальном контексте. Я не вижу здесь сигнала о потеплении отношений между Берлином и Москвой, но у них есть точки соприкосновения интересов, где они все больше хотят сотрудничать", - сказал Штефан Майстер, директор программ по изучению Центральной и Восточной Европы, России и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики. Первым в списке станет газопровод "Северный поток - 2", отмечает автор статьи. США всегда выступали против этой идеи, а Трамп в прошлом месяце в этой связи яростно атаковал Германию, назвав ее "заложницей России". Меркель преследуют политические последствия ее реакции на сирийский гуманитарный кризис - допуска в Германию сотен тысяч мигрантов. Ее положение могла бы укрепить сделка, позволяющая некоторым из беженцев вернуться домой. "Учитывая роль Москвы в поддержке президента Сирии Башара Асада, потребуется участие России", - пишет Эдди. Вашингтон обещал ввести против России новые санкции в ответ на попытку убийства в Англии бывшего российского шпиона и его дочери. Немецкие компании в России пока не были затронуты подобными мерами, но есть опасения, что пострадать могут в особенности банки и энергетические компании. По словам исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса, это один из поводов для более тесного сотрудничества. "Я не вижу перемен в отношениях между Москвой и Берлином, - сказал он. - Но по некоторым конкретным вопросам они сотрудничают более тесно, в основном в ответ на американскую внешнюю политику, которую мы наблюдаем со стороны Вашингтона". Источник: The New York Times