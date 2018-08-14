Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
14 августа 2018 г.
14 августа 2018 г.

Кристиан Штайнер | Neue Zürcher Zeitung

Центральный банк России сохраняет хладнокровие

"Итоги своих первых 100 дней в должности вновь избранного президента Владимир Путин представлял как-то иначе, - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Кристиан Штайнер. - Жесткая, но, вероятно, необходимая пенсионная реформа вызывает ярость среди населения. Из-за американских санкций курс рубля падает".

Из-за драматичного падения лиры рубль теперь находится и в заложниках грозящего развивающимся странам кризиса. "Аналитики рисуют мрачные перспективы, инвесторы уходят. Российская элита сейчас производит впечатление загнанного в угол медведя", - отмечает автор статьи.

"Большая удача России состоит в том, что Центральный банк сохраняет хладнокровие. В отличие от центрального банка в Турции, Центробанк РФ независим и сконцентрирован на стабильности цен. (...) Если Путин хочет без ущерба преодолеть свой президентский срок, он должен внимательно посмотреть на пример Турции и позволить Центробанку дальше продолжать свою работу", - полагает Штайнер.

Источник: Neue Zürcher Zeitung


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               