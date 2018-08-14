14 августа 2018 г. Кристиан Штайнер | Neue Zürcher Zeitung Центральный банк России сохраняет хладнокровие "Итоги своих первых 100 дней в должности вновь избранного президента Владимир Путин представлял как-то иначе, - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Кристиан Штайнер. - Жесткая, но, вероятно, необходимая пенсионная реформа вызывает ярость среди населения. Из-за американских санкций курс рубля падает". Из-за драматичного падения лиры рубль теперь находится и в заложниках грозящего развивающимся странам кризиса. "Аналитики рисуют мрачные перспективы, инвесторы уходят. Российская элита сейчас производит впечатление загнанного в угол медведя", - отмечает автор статьи. "Большая удача России состоит в том, что Центральный банк сохраняет хладнокровие. В отличие от центрального банка в Турции, Центробанк РФ независим и сконцентрирован на стабильности цен. (...) Если Путин хочет без ущерба преодолеть свой президентский срок, он должен внимательно посмотреть на пример Турции и позволить Центробанку дальше продолжать свою работу", - полагает Штайнер. Источник: Neue Zürcher Zeitung



